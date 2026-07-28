Sabrina chiede un bacio a Lory. Lui dice no. Poi arriva Giovanni e la puntata esplode

ROMA – Se pensavi di aver già visto tutto, Temptation Island 2026 ti ha risposto ieri sera con la puntata più discussa della stagione. E stasera si va avanti, perché mancano ancora due serate alla parola fine.

LA NOTTE DI SABRINA E LORY

Il punto di svolta della puntata riguarda Sabrina e il tentatore Lory: i due si appartano in spiaggia e scatta il bacio. Ma quando Sabrina chiede a Lory di seguirla in bagno, dove non ci sono le telecamere, lui rifiuta categoricamente, scegliendo di non oltrepassare quella soglia.

La scena ha già diviso il web: Oronzo dell’edizione 2018 si è complimentato con Lory per la reazione, Valentina Riccio ha liquidato tutto con “che tristezza”, e Matteo Diamante ha commentato tra l’incredulità e il sarcasmo.

LA REAZIONE DI GIOVANNI

Esasperato dal comportamento di Sabrina, Giovanni si è buttato a capofitto nella conoscenza della single Elisa, scatenando la reazione furiosa di lei. A fine puntata Giovanni ha chiesto il falò di confronto anticipato con Sabrina. La coppia catanese, la più cercata in rete di tutta l’edizione, arriva al momento della verità.

LA PROPOSTA DI DIAMANTE

Protagonista della parte più romantica della serata è Diamante: dopo un percorso complesso, ha trovato le risposte che cercava ed è pronto a compiere un passo importante. La proposta di matrimonio a Bernadette è arrivata esattamente come lui l’aveva immaginata. Lei ha detto sì.

I RITORNI A SORPRESA

Durante la puntata sono tornate sui tronchi dei falò di confronto due coppie che avevano già lasciato il programma da separate: Sara e Gabriele, e Alessandra e Rosario. Rosario ha chiesto un nuovo incontro con Alessandra, che tra lacrime e recriminazioni lo ha perdonato. Gabriele ha scritto una lettera a Sara chiedendole scusa, ma Sara ha ammesso di non provare più nulla.





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STASERA E MERCOLEDÌ: IL GRAN FINALE

Temptation Island 2026 si conclude con tre serate consecutive su Canale 5: lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio.



Stasera la penultima puntata, mercoledì il gran finale con il classico “un mese dopo”. Restano ancora aperti i destini di Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Francesca e Danilo. Tre coppie, due serate, tutto da decidere.