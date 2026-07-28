L’Odissea di Nolan fa volare i libri di Omero e rilancia lo studio del greco

Dal grande schermo alle librerie: come il nuovo colossal di Christopher Nolan ha fatto schizzare le vendite del poema omerico e scatenato una corsa globale al greco antico

ROMA – A volte, basta un’opera cinematografica per far riemergere dall’oblio storie millenarie, e Christopher Nolan con la sua “Odissea” ha compiuto proprio questo prodigio. Ancora prima di approdare nelle sale, il suo nuovo film ha riacceso una curiosità palpabile attorno al poema omerico e, più in generale, all’affascinante mondo della cultura classica. “L’effetto Nolan” non si è limitato al grande schermo. Nelle librerie e sulle piattaforme digitali, la richiesta delle diverse edizioni dell’Odissea è schizzata alle stelle, mentre scuole e appassionati registrano un rinnovato fervore per lo studio del greco antico. Un’epopea di viaggi, creature mitologiche, divinità e la perenne ricerca di sé che, grazie a Nolan, torna a dialogare con le nuove generazioni.

Il successo al botteghino è stato travolgente: con un incasso globale di circa 264 milioni di dollari nel primo weekend, il film ha segnato il miglior debutto di sempre per una pellicola diretta da Nolan, superando i 650 milioni in sole due settimane e puntando dritto al miliardo. Un trionfo che ha avuto un’eco immediata anche nel mondo editoriale.

IL FENOMENO NOLAN E IL RITORNO DI OMERO

Il carisma del regista britannico, già acclamato per capolavori come Interstellar e Oppenheimer, ha generato un’onda lunga che ha riportato Omero nelle classifiche di vendita. L’annuncio del film ha innescato un’impennata nelle ricerche e negli acquisti delle edizioni dell’Odissea, spingendo molti a riscoprire il testo originale o le sue più recenti traduzioni.

Negli Stati Uniti, le vendite delle edizioni a stampa dell’Odissea sono cresciute del 76% dall’inizio dell’anno, secondo i dati di Circana BookScan, consolidando un trend già positivo. Nel Regno Unito, la catena Waterstones ha registrato un’impressionante impennata del 700% delle vendite del poema nella settimana successiva al debutto del film. L’Odissea è persino entrata per la prima volta nella classifica Amazon Charts dei libri di narrativa più venduti, attestandosi al settimo posto.

Non è la prima volta che il cinema eleva un classico a fenomeno popolare, ma il caso dell’Odissea è emblematico. Non si tratta solo di riscoprire una storia celebre, ma di confrontarsi nuovamente con un viaggio umano che, a distanza di secoli, conserva intatta la sua attualità. Ulisse, dopotutto, non è solo l’eroe che sfida ciclopi e tempeste; è l’uomo in cerca di casa, alle prese con la paura, la perdita e il desiderio di ritrovarsi. Temi universali che, forse, spiegano meglio di qualsiasi strategia di marketing perché un poema antico continui a sedurre nuovi lettori.

LA TRADUZIONE CHE HA RESO OMERO CONTEMPORANEO

Un ruolo chiave in questa riscoperta lo ha giocato Emily Wilson, docente di Studi classici all’Università della Pennsylvania e autrice della traduzione inglese scelta da Nolan. La sua versione, pubblicata nel 2017, ha venduto oltre un milione di copie solo quest’anno negli Stati Uniti. Wilson ha espresso soddisfazione per il rinnovato interesse verso Omero, pur sottolineando come il film abbia forse trascurato alcuni aspetti centrali del poema, come il ruolo degli dei e la profondità del legame tra Ulisse e Penelope.

L’ASCOLTO E IL GRECO ANTICO DIVENTANO VIRALI

Il fenomeno ha contagiato anche il mondo dell’audio. Su Spotify, l’audiolibro ha scalato la top ten e le ore di ascolto complessive dell’Odissea sulla piattaforma sono aumentate di circa il 680% dall’uscita del film, con un picco tra i più giovani. L’onda lunga del film ha superato le librerie, raggiungendo persino i motori di ricerca. Secondo Google Trends, le ricerche per “imparare il greco” sono aumentate del 5.000% nelle ultime due settimane. Un dato che evidenzia come l’interesse non sia solo per la storia, ma anche per la lingua in cui fu composta, profondamente diversa dal greco moderno, ma essenziale per apprezzare il poema nella sua forma originale.

L’entusiasmo ha varcato anche le soglie delle aule. In Grecia, alcuni insegnanti hanno iniziato a utilizzare il film come strumento didattico.

L’ITALIA NON FA ECCEZIONE

Anche le librerie italiane hanno risposto con entusiasmo. Già da sei mesi, dall’uscita del primo trailer, le vendite di Omero, dell’Iliade e dei testi legati alla mitologia greca sono in costante crescita nel nostro Paese, ben prima dell’arrivo del film nelle sale.

Il paradosso è evidente: per riportare milioni di persone di fronte a un testo antico, spesso è necessario uno strumento moderno come il cinema. La macchina da presa si trasforma così in un ponte tra passato e futuro, capace di elevare un classico scolastico a un’esperienza da riscoprire, dimostrando che le grandi storie non invecchiano mai, ma attendono solo il giusto narratore per tornare a incantare.