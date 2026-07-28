“Il mio corpo mi ha detto di fermarmi”. Fedez annulla tutto e si ferma

Il rapper milanese ha sospeso tutta l'attività live di agosto e settembre dopo un ricovero d'urgenza per emorragia interna. Saltano i dj set estivi e il concerto Casa 360° del 25 settembre all'Unipol Forum di Assago. La notizia arriva pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio Edoardo Lupo

ROMA – Non è la prima volta che Fedez si trova a fare i conti con la propria salute. Nel 2022 era stato operato d’urgenza per un tumore al pancreas. Questa volta è un’emorragia interna, giorni tra il Fatebenefratelli e l’Humanitas di Rozzano, trasfusioni di sangue e la paura, di nuovo, che il tempo stesse per finire.

COSA È SUCCESSO

Fedez è stato ricoverato d’urgenza per un’emorragia interna, durante la quale ha avuto bisogno di trasfusioni di sangue. Dopo giorni in ospedale è stato dimesso il 24 luglio. Il nuovo ricovero è avvenuto pochi giorni dopo la nascita di Edoardo Lupo, il figlio avuto con Giulia Honegger, il terzo figlio del rapper. Un tempismo che ha reso tutto ancora più pesante.

LE SUE PAROLE

Dal letto d’ospedale e poi da casa, Fedez ha scelto di raccontare tutto sui social senza filtri. “Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo.”



E ancora: “Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto ‘fermati’. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò.” Ha chiuso con una promessa ai fan: “Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo.”

COSA SALTA

Tutta l’attività live prevista tra agosto e settembre è stata sospesa: saltano i dj set estivi tra cui le date del 4 agosto ad Adrano, del 5 a Marina di Ragusa, del 10 a Serradifalco, del 13 a Gioia Tauro, del 14 a Gallipoli e del 16 all’Avellino Summer Festival e soprattutto il concerto Casa 360°, in programma il 25 settembre all’Unipol Forum di Assago. Per chi aveva già acquistato il biglietto è previsto il rimborso.

UN MOMENTO DELICATO, SU PIÙ FRONTI

Il rapper stava preparando lo spettacolo di Assago insieme a un nuovo progetto discografico, lavorando per costruire una serata speciale dedicata al pubblico. Lo stop imposto dalle condizioni di salute ha interrotto entrambi i percorsi. Chi ha un figlio appena nato e si ritrova in ospedale con una flebo nel braccio capisce bene di cosa stia parlando. Fedez si ferma. E stavolta, sembra davvero convinto di farlo.