Tom Cruise, la figlia cambia cognome: ora è ufficialmente Suri Noelle

ROMA – Non è più Suri Cruise. La figlia ventenne di Tom Cruise e Katie Holmes ha cambiato ufficialmente cognome: il suo nome legale è ora Suri Noelle, con il secondo nome della madre al posto di quello del padre. Una scelta dal forte valore simbolico, che arriva dopo anni di distanza tra la giovane e l’attore e che apre un nuovo capitolo della sua vita.

IL COGNOME CHE OMAGGIA LA MADRE

Suri, nata il 18 aprile 2006 dal matrimonio tra Cruise e Holmes, concluso con il divorzio nel 2012, è l’unica figlia biologica della star di Hollywood. La scelta di “Noelle” non è casuale: è infatti il secondo nome della madre, nata Kate Noelle Holmes.

La giovane aveva già utilizzato questa firma nel 2024, in occasione del diploma alla Fiorello H. LaGuardia High School di New York, ma il cambiamento è diventato ufficiale con l’iscrizione nei registri elettorali della Pennsylvania, dove risulta registrata come Suri Noelle.

IL RAPPORTO DISTANTE CON TOM CRUISE

Il cambio di cognome arriva dopo un lungo periodo di distanza tra padre e figlia. Secondo quanto riportato negli anni dai media americani, Suri avrebbe interrotto i rapporti con Cruise quando era ancora bambina, poco dopo la separazione dei genitori.

Dopo il divorzio, la ragazza è cresciuta con la madre a New York, lontana dalla grande esposizione mediatica legata al cognome Cruise. Katie Holmes ha sempre cercato di proteggerne la privacy e, in passato, ha anche smentito alcune informazioni circolate sul presunto accesso della figlia a un fondo fiduciario del padre.

L’unico commento pubblico recente della madre risale all’agosto 2024, quando aveva raccontato a Town & Country di essere “orgogliosa di mia figlia“, ammettendo però la difficoltà di abituarsi alla sua partenza per il college.

Oggi Suri studia teatro musicale alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania e sembra intenzionata a costruire la propria identità al di fuori dell’ombra di uno dei cognomi più famosi di Hollywood.

UNA SCELTA SEMPRE PIÙ FREQUENTE TRA I FIGLI DELLE CELEBRITÀ

Suri non è la prima figlia di una star a scegliere un cognome diverso da quello paterno. Negli ultimi anni diversi figli di personaggi famosi hanno deciso di modificare il proprio nome pubblico o legale, spesso per affermare una maggiore autonomia rispetto alla notorietà dei genitori.

Nel suo caso, però, la scelta sembra avere soprattutto un significato personale: non solo prendere le distanze dal cognome Cruise, ma rendere omaggio alla persona che l’ha accompagnata nel percorso di crescita.

Resta da capire se Suri Noelle continuerà a vivere lontano dai riflettori, come ha fatto finora, oppure se questo nuovo capitolo segnerà anche l’inizio di un percorso più pubblico. Di certo, dopo essere stata per anni conosciuta come “la figlia di Tom Cruise“, oggi sembra pronta a raccontarsi con un nome tutto suo.