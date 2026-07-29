Kevin McCallister pronto a tornare a casa: Macaulay Culkin nel mirino di Disney per un nuovo capitolo di Mamma, ho perso l’aereo

ROMA – Sono passati 36 anni da quando Kevin McCallister è rimasto solo in una grande casa di Chicago, trasformandola in un campo minato di trappole per fermare due ladri maldestri. Oggi quel bambino potrebbe tornare sul grande schermo: secondo le ultime indiscrezioni, Disney starebbe cercando di convincere Macaulay Culkin a riprendere il ruolo che lo ha reso un’icona del cinema.

Per ora non c’è alcuna conferma ufficiale né da parte dello studio né dell’attore, ma il rumor è bastato per riaccendere l’entusiasmo dei fan, che da anni sperano in un ritorno del protagonista dei primi due storici film.

IL RITORNO DI KEVIN, TRA NOSTALGIA E SPECULAZIONI

A rilanciare l’indiscrezione è stato Matt Belloni, giornalista e conduttore del podcast The Town. Secondo Belloni, Disney avrebbe avviato contatti concreti con Culkin, “corteggiandolo come mai prima d’ora” per riportarlo nel franchise. Al momento, però, si parla soltanto di trattative: nessun progetto è stato ancora annunciato.

Non è chiaro se l’idea sia quella di realizzare un sequel, un reboot o una storia completamente nuova. Il possibile ritorno di Culkin, però, rappresenterebbe l’elemento capace di trasformare un’operazione nostalgia in un evento capace di attirare il pubblico di più generazioni.

L’IDEA CHE AVREBBE CONQUISTATO DISNEY

La parte più interessante della vicenda arriva proprio dall’attore. Durante il tour teatrale A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, aveva raccontato di immaginare un Kevin ormai adulto, padre single e con un rapporto complicato con il figlio. Stavolta, però, sarebbe proprio il bambino a lasciare fuori casa il padre, ribaltando la celebre trama del film originale. Un’idea che, secondo le indiscrezioni, avrebbe attirato l’attenzione dei vertici Disney.

PERCHÉ IL SUO RITORNO SAREBBE COSÌ IMPORTANTE

Culkin aveva appena 10 anni quando interpretò Kevin nel film del 1990, diventando una delle più grandi star bambine di Hollywood. Il successo portò anche al sequel ambientato a New York, mentre i capitoli successivi, compreso il film distribuito su Disney+ nel 2021, non sono mai riusciti a conquistare il pubblico come gli originali.

È anche per questo che un eventuale ritorno dell’attore avrebbe un significato particolare: più che un semplice revival, rappresenterebbe il tentativo di riportare al centro della saga il volto che milioni di spettatori identificano ancora oggi con Kevin McCallister.

PER ORA È SOLO UN RUMOR

Al momento non ci sono conferme ufficiali e il progetto resta avvolto nel mistero. Eppure, è bastata un’indiscrezione per riportare sotto i riflettori uno dei film natalizi più amati di sempre.

Ora non resta che aspettare: se le trattative dovessero andare in porto, Kevin McCallister potrebbe davvero tornare a casa. E questa volta non sarebbe solo un viaggio nella nostalgia, ma un nuovo capitolo di una storia che continua a far parlare di sé.