Bruno Mars, polemica sui biglietti “audio only”: 70 euro solo per per ascoltare (senza vedere nulla)

ROMA – Immaginate di pagare circa 70 euro per un concerto, di essere lì, tra la folla, ma di non vedere nulla. Nessun palco, nessun artista, solo la musica. Sembra assurdo, eppure è esattamente ciò che è accaduto a una parte del pubblico dei recenti concerti di Bruno Mars. La polemica sui cosiddetti biglietti “0” è esplosa sui social: tagliandi che garantiscono l’ingresso, sì, ma con una visuale del palco praticamente inesistente. L’unica promessa? L’esperienza sonora.

Pagare per un concerto con vista limitata non è una novità assoluta negli stadi. Ma che questa limitazione diventi la caratteristica principale e dichiarata di un biglietto, venduto apertamente con quel nome, è tutta un’altra storia. È il caso delle date londinesi di Bruno Mars, previste per luglio 2026 a Wembley: su Ticketmaster è apparsa la categoria “No View, Audio Only“, a circa 70 euro (58,35 sterline). Un prezzo per entrare, occupare il proprio posto e non vedere né il palco né i maxischermi.

BIGLIETTI “AUDIO ONLY”: UNA SCELTA O UNA NECESSITÀ?

Il termine “audio only” non sempre compare esplicitamente, ma è diventato il modo in cui i fan descrivono quei posti laterali o dietro le imponenti strutture del palco. Impalcature, torri audio e scenografie trasformano la visuale in un muro, lasciando come unica opzione l’ascolto. È un meccanismo semplice, quasi spiazzante: compri un ingresso valido, ma la tua posizione è pensata solo per l’udito, non per la vista. Niente palco, niente maxischermi, solo l’emozione del live audio.

A differenza dei classici posti a visibilità ridotta, spesso destinati a tariffe agevolate o a persone con disabilità visive, qui la limitazione è presentata come una caratteristica intrinseca del biglietto, fin dall’acquisto. E il prezzo, intorno ai 70-75 euro per le categorie più economiche, ha acceso ulteriormente il dibattito. Non è tanto il costo in sé a far discutere, quanto il rapporto tra quanto si paga e l’esperienza effettiva.

IL CONTESTO: SOLD OUT E RIVENDITA ALLE STELLE

Perché questa formula spunta proprio ora? Le sei date di Bruno Mars a Wembley, parte del suo Romantic Tour, hanno registrato il tutto esaurito in tempi record, lasciando pochissimi posti disponibili nella vendita generale. Nel frattempo, il mercato della rivendita ha visto i prezzi schizzare, arrivando a sfiorare le 400 sterline per un singolo biglietto. In questo scenario, un ingresso a prezzo contenuto, anche senza visuale, diventa per molti l’unica speranza di varcare i cancelli e, almeno, “esserci” con le orecchie.

LA VOCE DEI FAN: DELUSIONE E RECLAMI

Dopo gli show, i social sono stati invasi da video e foto. Molti raccontano di essersi trovati davanti a strutture che coprivano completamente il palco, altri lamentano che la dicitura “visibilità laterale” non rendesse giustizia a una situazione che, di fatto, impediva quasi del tutto di seguire lo spettacolo. Non sono mancati i reclami formali, con richieste di rimborso, basati sulla convinzione che le informazioni al momento dell’acquisto non fossero sufficientemente chiare.

TRASPARENZA E ASPETTATIVE: IL NODO DELLA QUESTIONE

Posti con visuale limitata esistono da sempre nei grandi eventi. Il punto cruciale, però, è un altro: la descrizione del settore permette davvero di capire quanto la vista sarà compromessa? Per alcuni, un concerto è pura esperienza sonora. Per altri, è uno spettacolo a 360 gradi fatto di luci, scenografie, coreografie e la presenza carismatica dell’artista. Se uno di questi elementi viene meno, la delusione è inevitabile.

Non è la prima volta che si assiste a una polemica simile. Già nel 2023, Beyoncé aveva venduto per il suo Renaissance World Tour posti “solo ascolto” a 157 dollari, situati dietro il palco e senza alcuna visuale, scatenando critiche analoghe. Il caso Bruno Mars ripropone lo stesso schema, suggerendo che quella che sembrava un’eccezione stia diventando una pratica sempre più comune nell’industria dei grandi concerti.

Sui social, il dibattito è acceso: c’è chi vede in questa trovata l’ennesimo tentativo di “spremere” i fan più devoti e chi, più pragmatico, la considera l’unica alternativa a un mercato della rivendita ormai fuori controllo. La discussione non verte sulla qualità artistica dello show, che continua a essere apprezzato, ma sulla chiarezza e l’onestà nella presentazione dei biglietti.

La lezione, forse, è una sola: prima di completare l’acquisto, è fondamentale controllare con attenzione la posizione del posto e le indicazioni sulla visibilità.