Ronaldo e Georgina, matrimonio in vista: tra indiscrezioni e smentite

ROMA – Basta una foto e una data per far impazzire il gossip internazionale. È quello che è successo nelle ultime ore attorno a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, coppia che fa notizia ormai da un decennio.
LA VOCE CHE HA ACCESO IL WEB
Tutto è partito da un programma televisivo portoghese, che ha mostrato quella che sarebbe la partecipazione di nozze della coppia: sabato 1° agosto 2026, ore 17, alla Quinta da Regaleira, la celebre villa neogotica di Sintra. Dress code richiesto: rigorosamente nero. Nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro dei social, con tanto di presunto invito circolato online.
LE SMENTITE ARRIVANO SUBITO
Il castello di indiscrezioni, però, ha iniziato a scricchiolare quasi immediatamente. Fonti giornalistiche ritenute autorevoli hanno fatto sapere che la cerimonia non si terrà in questo fine settimana, e che la data esatta del matrimonio resterebbe ancora da fissare.
Alcune ricostruzioni parlano addirittura di altre location valutate dalla coppia, tra cui Funchal, la città natale di Ronaldo a Madeira e Lisbona, con Georgina descritta come più propensa a una cerimonia riservata che a un evento mondano.
UN FIDANZAMENTO CHE DURA DA UN ANNO
Ronaldo e Georgina hanno annunciato il fidanzamento nell’agosto 2025, dopo nove anni di relazione, con un anello che ha fatto il giro dei social. Da allora, però, i due non hanno mai comunicato pubblicamente né una data né un luogo per le nozze, alimentando mese dopo mese la curiosità dei fan.
Anche stavolta, in attesa di conferme dirette dalla coppia, resta valida una sola certezza: quando arriverà il fatidico “sì”, saranno loro a deciderlo, non un invito circolato sui social.