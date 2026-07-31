Ronaldo e Georgina, matrimonio in vista: tra indiscrezioni e smentite

Una fantomatica partecipazione con data, location e dress code fa il giro del web. Ma la coppia non ha ancora confermato nulla

ROMA – Basta una foto e una data per far impazzire il gossip internazionale. È quello che è successo nelle ultime ore attorno a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, coppia che fa notizia ormai da un decennio.

LA VOCE CHE HA ACCESO IL WEB

Tutto è partito da un programma televisivo portoghese, che ha mostrato quella che sarebbe la partecipazione di nozze della coppia: sabato 1° agosto 2026, ore 17, alla Quinta da Regaleira, la celebre villa neogotica di Sintra. Dress code richiesto: rigorosamente nero. Nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro dei social, con tanto di presunto invito circolato online.

LE SMENTITE ARRIVANO SUBITO

Il castello di indiscrezioni, però, ha iniziato a scricchiolare quasi immediatamente. Fonti giornalistiche ritenute autorevoli hanno fatto sapere che la cerimonia non si terrà in questo fine settimana, e che la data esatta del matrimonio resterebbe ancora da fissare.



Alcune ricostruzioni parlano addirittura di altre location valutate dalla coppia, tra cui Funchal, la città natale di Ronaldo a Madeira e Lisbona, con Georgina descritta come più propensa a una cerimonia riservata che a un evento mondano.

UN FIDANZAMENTO CHE DURA DA UN ANNO