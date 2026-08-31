“Spider-Man: Brand New Day” fa la storia, superato “Avatar 2” al botteghino globale

ROMA – Bastano cinque settimane di programmazione per riscrivere la storia del cinema. Spider-Man: Brand New Day ha scavalcato Avatar: La via dell’acqua nella classifica degli incassi mondiali di sempre, issandosi al terzo posto assoluto e lasciandosi alle spalle uno dei kolossal più redditizi mai usciti in sala.

IL SORPASSO

Secondo i dati aggiornati di Box Office Mojo, il film Sony Pictures e Marvel Studios con Tom Holland nei panni di Peter Parker ha toccato circa 2,33 miliardi di dollari di incasso globale, superando di un soffio i 2,332 miliardi fermi al conto di Avatar: La via dell’acqua. Il margine è minimo, quasi impercettibile su cifre di questa portata, ma basta a spostare gli equilibri: davanti a Brand New Day restano ora solo Avatar (2009, circa 2,9 miliardi) e Avengers: Endgame.

Il traguardo arriva a una velocità fuori dal comune. Il film diretto da Destin Daniel Cretton è il secondo più rapido nella storia a superare la soglia dei 2 miliardi di dollari, dietro soltanto a Endgame, che ci riuscì in undici giorni.

I NUMERI SUL MERCATO USA

Negli Stati Uniti l’incasso ha raggiunto 891 milioni di dollari, la seconda cifra più alta di sempre per il mercato domestico. Davanti c’è ancora Star Wars: Il risveglio della forza, fermo a 936 milioni, ma le proiezioni indicano che Brand New Day potrebbe sfiorare quota 900 milioni già nei prossimi giorni. Il resto dell’incasso, circa 1,44 miliardi di dollari, arriva dai mercati internazionali. In Cina il film si ferma a 227,4 milioni, lontano dai 632 milioni raccolti a suo tempo da Avengers: Endgame, segno che la spinta arriva soprattutto da altri territori.

UN RECORD ANCHE PER L’UOMO RAGNO

Con questo risultato, Brand New Day diventa ufficialmente il capitolo più visto di sempre dedicato a Spider-Man, superando Spider-Man: No Way Home, fermo a circa 1,92 miliardi di dollari. È inoltre il secondo cinecomic più redditizio della storia, ancora una volta dietro solo a Endgame. Il film, uscito nelle sale italiane il 29 luglio 2026, racconta un Peter Parker adulto che, quattro anni dopo gli eventi di No Way Home, ha scelto di cancellarsi dai ricordi delle persone che ama per proteggerle, continuando a combattere il crimine in una New York che non riconosce più il suo volto.

Gli analisti stimano che la corsa al botteghino possa chiudersi intorno ai 2,5 miliardi di dollari complessivi. Il prossimo obiettivo, quello sì tutt’altro che scontato, resta il record assoluto negli Stati Uniti detenuto da Star Wars dal 2015.