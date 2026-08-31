ChatGpt, Reddit e Roblox superano i 45 milioni di utenti: scattano le regole Ue più severe

ROMA – Da oggi, queste tre app che quasi tutti hanno sul telefono entrano ufficialmente nella categoria più controllata di internet. La Commissione europea ha inserito ChatGpt, Reddit e Roblox tra i servizi digitali di dimensioni molto grandi, il livello più delicato previsto dal Digital Services Act (Dsa), la normativa europea sulla sicurezza online. Da qui a fine dicembre, i tre colossi avranno quattro mesi per adeguarsi a una lista di obblighi decisamente più pesante di quella riservata alle piattaforme comuni.

La decisione non significa che i tre servizi vengano bloccati o che ogni contenuto debba passare al vaglio preventivo delle autorità. Significa piuttosto che le aziende dovranno dimostrare in modo più strutturato di conoscere i rischi generati dai propri servizi e di avere strumenti adeguati per limitarli.

UN’ETICHETTA CHE PESA

Nel quadro del Dsa, ChatGpt è stato classificato come Very Large Online Search Engine, cioè motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. Reddit e Roblox rientrano invece tra le Very Large Online Platforms, le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Dietro le sigle c’è un unico criterio, semplice e severo allo stesso tempo: chi supera i 45 milioni di utenti medi mensili nell’Unione, più o meno un decimo della popolazione del blocco, finisce automaticamente sotto la lente più attenta della Commissione.

La distinzione dipende dalla funzione svolta. Reddit consente agli utenti di creare, condividere e discutere contenuti all’interno di comunità tematiche. Roblox permette di creare, pubblicare e utilizzare giochi ed esperienze realizzati dagli utenti. Entrambi, quindi, consentono la diffusione al pubblico di contenuti prodotti da terzi.

Per ChatGpt la classificazione ha un rilievo particolare. La Commissione lo considera un servizio ibrido perché può rispondere alle richieste degli utenti e, in alcuni casi, cercare informazioni sul web. Dal punto di vista normativo, questa funzione lo avvicina a un motore di ricerca, anche se il servizio non replica il modello classico delle piattaforme di ricerca.

I NUMERI CHE HANNO FATTO SCATTARE LA SOGLIA

A dichiarare i dati sono state le stesse aziende, come previsto dalla normativa. La funzione di ricerca di ChatGpt ha registrato una media di circa 159 milioni di utenti attivi al mese nell’Unione europea, calcolati sui sei mesi conclusi a marzo, secondo quanto comunicato da OpenAI. Reddit si è fermato più in basso, a 57,2 milioni, mentre Roblox si attesta attorno ai 48 milioni: numeri comunque ben oltre la soglia dei 45 milioni fissata dal regolamento.

QUATTRO MESI PER METTERSI IN REGOLA

L’ingresso nella categoria non è una formalità. ChatGpt, Reddit e Roblox dovranno rispettare gli obblighi aggiuntivi previsti dal Dsa per i servizi di dimensioni molto grandi.

Il cuore del nuovo regime sono le valutazioni dei rischi sistemici, da condurre sui servizi e sui sistemi algoritmici che li fanno funzionare. L’analisi dovrà considerare, tra gli altri aspetti, la diffusione di contenuti illegali, la protezione dei minori, gli effetti sul benessere fisico e mentale degli utenti, il rispetto dei diritti fondamentali, l’impatto sui processi elettorali e i possibili rischi per la sicurezza pubblica. L’attenzione non si concentra quindi soltanto sul singolo contenuto, ma anche sul modo in cui i servizi sono progettati e sulle conseguenze del loro funzionamento su larga scala.

Alle valutazioni si aggiungono audit indipendenti e l’obbligo di condividere dati con le autorità di regolamentazione e con i ricercatori qualificati, secondo quanto previsto dal regime applicabile ai servizi di dimensioni molto grandi.

A vigilare sul rispetto delle regole sarà la Commissione europea, in cooperazione con Coimisiún na Meán, il coordinatore irlandese dei servizi digitali competente per ChatGpt e Reddit, e con l’Authority for Consumers and Markets dei Paesi Bassi, competente per Roblox. La Commissione avrà anche poteri investigativi per esaminare le funzionalità dei servizi e, quando necessario, dei sistemi collegati.

VENTOTTO SORVEGLIATI SPECIALI

Con le tre nuove designazioni, salgono a 28 le piattaforme e i motori di ricerca sottoposti al regime più stringente del Dsa. La lista comprende servizi molto diversi tra loro: una comunità online, un ambiente di gioco e creazione e un assistente artificiale capace anche di cercare informazioni in rete.

Per gli utenti, nell’immediato, il cambiamento potrebbe essere poco visibile. Il passaggio più importante avverrà dietro le quinte, nelle valutazioni dei rischi, nei controlli sui sistemi algoritmici e nella capacità delle aziende di spiegare come intendono limitare gli effetti negativi dei loro servizi.