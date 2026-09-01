Belen minaccia Corona prima di Falsissimo, Selvaggia Lucarelli: “Infierire su di lei fa schifo”

ROMA – Poche ore prima di andare in onda con la puntata di Falsissimo interamente dedicata a lei, Belen Rodriguez, showgirl e conduttrice televisiva argentina, scrive messaggi durissimi all’ex compagno Fabrizio Corona, ex fotografo diventato celebre come volto dei paparazzi e oggi conduttore del format online Falsissimo. Corona pubblica sui social gli screenshot della conversazione: nel suo telefono, il numero della showgirl risulta salvato con un soprannome poco lusinghiero, segno della distanza ormai siderale tra i due. Il confronto, riacceso tra il 31 agosto e il 1° settembre, si consuma soprattutto online, con toni ben più duri del consueto botta e risposta da cronaca rosa.

Al centro c’è l’ultima puntata di Falsissimo, il format con cui Corona da mesi racconta la vita privata di volti noti dello spettacolo, e la reazione di Belen, che lascia intendere di voler valutare anche la strada legale.

Belen e Corona sono stati una coppia tra il 2009 e il 2012 e da allora il rapporto non ha mai trovato una tregua stabile: negli anni l’ex fotografo è tornato più volte a parlare di lei nei suoi contenuti, alimentando un botta e risposta ricorrente che questa puntata rende ora più esplicito.

LA CHAT E LA TELEFONATA DELLA VIGILIA

Nei giorni precedenti alla pubblicazione, Belen prova più volte a scoprire cosa Corona intenda raccontare. Lui si rifiuta di entrare nei dettagli, limitandosi a far sapere che avrebbe parlato di lei dagli anni Duemila a oggi. Di fronte al muro alzato dall’ex compagno, la showgirl gli scrive messaggi durissimi: minaccia conseguenze legali per eventuali dichiarazioni diffamatorie e cita una lettera già pronta da parte di un legale di Mediaset. Tra le frasi riportate nella chat compare anche il riferimento alla possibilità di farlo tornare in carcere.

Corona risponde con la linea che ripete da mesi, quella di chi non intende scendere a patti (“Noi trattative non ne facciamo“, scrive sui social), e rende pubblici sia gli screenshot della conversazione sia, nel corso della trasmissione, una telefonata in cui Belen gli avrebbe chiesto di non mandare in onda alcuni contenuti che la riguardano. Sono elementi da attribuire alla ricostruzione fornita da Corona: non risultano, al momento, verificati in modo indipendente.

LE RIVELAZIONI SU CECILIA E IGNAZIO MOSER

La puntata, pubblicata nella serata del 31 agosto, allarga il racconto alla famiglia Rodriguez. Corona ripercorre la storia tra Belen e l’ex marito Stefano De Martino, conduttore televisivo, e racconta la sua versione su una presunta rottura tra la showgirl e la sorella minore, Cecilia Rodriguez. Al centro c’è un episodio che Corona colloca tra gli anni della pandemia e il 2022: la showgirl gli avrebbe confidato un rapporto intimo con Ignazio Moser, ex ciclista professionista oggi personaggio televisivo, all’epoca fidanzato e oggi marito di Cecilia. Va precisato che si tratta della sola versione fornita da Corona: né Belen, né Cecilia, né Moser hanno confermato la ricostruzione, che al momento resta un racconto a senso unico.

LA DIFESA DI SELVAGGIA LUCARELLI

A intervenire in difesa di Belen è Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, che ricorda come negli ultimi mesi la showgirl abbia raccontato apertamente un periodo complicato, segnato da attacchi di panico e da un ricovero ospedaliero. “Infierire su di lei in questo momento fa schifo”, scrive Lucarelli sui social, criticando chi continua a rilanciare contenuti sul suo conto proprio mentre la conduttrice attraversa una fase fragile.

LA REPLICA DI BELEN

La risposta della conduttrice alle rivelazioni di Corona sulla sua famiglia arriva quasi in tempo reale. Interpellata sui social, si dice serena e invita l’ex compagno a fermarsi. Il concetto lo racchiude in poche parole, destinate probabilmente a non essere le ultime di questa storia: “I reati sono reati, si fermasse almeno per i suoi figli“.