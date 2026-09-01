iPhone pieghevole, Apple Watch e AirPods nuovi: cosa aspettarsi dall’evento Apple del 9 settembre

ROMA – Un logo che si illumina, come se il sole gli passasse dietro. È l’immagine scelta da Apple per l’invito all’evento del 9 settembre, accompagnata dalla scritta “Surprise and shine“. Quest’anno l’azienda di Cupertino punta su una doppia novità: il debutto del suo primo smartphone pieghevole e la prima uscita pubblica del nuovo amministratore delegato.

L’appuntamento, fissato allo Steve Jobs Theater per mercoledì 9 settembre, sarà il primo grande evento guidato da John Ternus, che ha preso il posto di Tim Cook come amministratore delegato di Apple dal primo settembre. Sul palco, secondo le anticipazioni più accreditate, dovrebbe arrivare il primo iPhone pieghevole della storia dell’azienda.

Secondo le indiscrezioni circolate finora, la presentazione includerebbe diversi prodotti: il primo iPhone pieghevole, gli iPhone 18 Pro e Pro Max, gli aggiornamenti di Apple Watch e gli AirPods 5. Nessuno spazio, invece, per i modelli base: quest’anno la strategia punterebbe tutta sulla fascia più alta della gamma.

IL CAMBIO AL VERTICE

Ad aprile Apple aveva annunciato che Tim Cook, amministratore delegato dal 2011, sarebbe passato al ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, mentre Ternus, fino a quel momento a capo dell’ingegneria hardware, sarebbe diventato il nuovo Ceo dal primo settembre. La transizione, durata poco più di quattro mesi, è stata pensata per garantire continuità proprio a ridosso del lancio autunnale degli iPhone.

Annunciando il passaggio di consegne, Cook aveva descritto così il suo successore: “la mente di un ingegnere, l’anima di un innovatore”, capace, a suo dire, di guidare l’azienda con integrità.

IL PROTAGONISTA ATTESO

Il protagonista indiscusso della presentazione sarà il primo iPhone pieghevole della storia, che secondo le fonti più accreditate potrebbe chiamarsi iPhone Fold oppure iPhone Ultra. Nessuno dei due nomi è stato confermato da Apple. Con l’arrivo del pieghevole, l’azienda raggiunge concorrenti come Samsung, Google, Motorola e Honor, che propongono modelli simili già da alcuni anni.

Con una chiusura a libro, il telefono dovrebbe offrire uno schermo esterno da circa 5,5 pollici per le operazioni rapide e un display interno da 7,8 pollici, simile a quello di un piccolo iPad. Per contenere lo spessore, stimato in circa 4,5 millimetri da aperto, Apple potrebbe rinunciare al riconoscimento facciale Face ID e riportare il Touch ID sul tasto di accensione laterale. Il telaio dovrebbe combinare titanio e alluminio.

Tra gli obiettivi del progetto ci sarebbe anche la riduzione della piega centrale del display, uno dei principali limiti dei dispositivi pieghevoli. Il dispositivo potrebbe integrare il chip A20 Pro, con prestazioni più elevate e consumi ridotti. Il modello base, insieme all’iPhone 18e e a un iPhone Air di seconda generazione, dovrebbe invece slittare alla primavera del 2027.

QUANTO COSTERÀ L’IPHONE PIEGHEVOLE

Sul prezzo, per ora, esistono soltanto stime. Gli analisti indicano cifre comprese tra 1.800 e 2.500 dollari, a seconda della versione. Il pieghevole diventerebbe così lo smartphone più costoso mai realizzato da Apple. In Italia, tra imposte e margini di distribuzione, il prezzo potrebbe superare i 2.200 euro, secondo alcune stime.

IPHONE 18 PRO: STESSO NOME, DENTRO CAMBIA QUALCOSA

Accanto al pieghevole dovrebbero arrivare iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, simili nell’aspetto ai modelli attuali. Le novità riguarderebbero soprattutto la dotazione interna: una fotocamera principale con apertura variabile, una Dynamic Island più piccola e il nuovo modem proprietario C2 per la connessione alla rete mobile.

Diverse fonti indicano anche un aumento di prezzo, compreso tra 100 e 200 dollari o euro rispetto alla generazione precedente. L’incremento sarebbe legato ai rincari delle memorie sul mercato globale.

APPLE WATCH E NUOVE CUFFIE

Oltre agli smartphone, l’evento del 9 settembre dovrebbe portare novità anche tra i dispositivi indossabili. Le anticipazioni indicano l’arrivo dell’Apple Watch Series 12, forse anche in una variante con cassa in ceramica, e della nuova generazione di Apple Watch Ultra, la linea pensata per l’attività all’aperto.

Per il comparto audio, i riflettori sono puntati sugli AirPods 5, attesi in due versioni: per la prima volta, la cancellazione attiva del rumore dovrebbe arrivare anche sui modelli non appartenenti alla linea Pro.

Mancano pochi giorni al 9 settembre: solo allo Steve Jobs Theater si scoprirà quali di queste indiscrezioni Apple deciderà di confermare sul palco, e se il debutto di John Ternus da amministratore delegato sarà davvero all’altezza di quel “Surprise and shine” promesso dall’invito.