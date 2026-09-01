Måneskin, reunion confermata per Sanremo 2027: l’annuncio di Stefano De Martino

ROMA – I Måneskin torneranno insieme sul palco dell’Ariston, lo stesso che nel 2021 li ha proiettati dal rock italiano al successo internazionale. Il gruppo sarà tra gli ospiti di Sanremo 2027, il primo Festival diretto da Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della kermesse, che ha confermato la reunion in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si ritroveranno così nello stesso teatro dove, nel 2021, vinsero con “Zitti e Buoni”, trionfo che spalancò le porte all’Eurovision Song Contest e a una carriera internazionale. Dal 2024 i quattro avevano preso strade separate tra progetti solisti e impegni personali: l’Ariston sarà quindi la prima occasione pubblica in cui torneranno a mostrarsi uniti. Non sono ancora note la serata, la scaletta o le canzoni della reunion, né se si tratterà di un episodio isolato o dell’inizio di una nuova fase.

Tutti i dettagli sull’annuncio, nell’articolo di Dire.it:

