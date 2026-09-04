Miley Cyrus cambia nome per il nuovo capitolo della sua carriera e annuncia l’album “Bass Persuades”

ROMA – Nuovo album, nuovo nome e, a quanto pare, una nuova era. Miley Cyrus ha deciso di lasciare il cognome fuori dal suo prossimo capitolo musicale: da qualche giorno la popstar si presenta semplicemente come Miley, sui social, sul sito ufficiale e nei materiali legati al nuovo disco.

Il cambio arriva insieme all’annuncio di “Bass Persuades”, il suo decimo album in studio, in uscita il 18 settembre per Atlantic Records. Una svolta raccontata senza grandi proclami: il cognome è semplicemente scomparso, lasciando spazio a un nome che, nel suo caso, non ha certo bisogno di presentazioni.

IL DISCO

“Bass Persuades” arriva poco più di un anno dopo “Something Beautiful” ed è il primo album di Miley per Atlantic Records. Il disco contiene dieci tracce, tra cui “Let’s Get Married”, “Orbit”, “Aftermath”, “Snow” e “Neon Signs”, quest’ultima con la partecipazione di Andrew Wyatt. Tra gli ospiti anche la band newyorkese Model/Actriz, presente in “Different Religion”.

Il primo assaggio è già arrivato: la title track “Bass Persuades” è uscita insieme a un video diretto dal fotografo Mert Alas. Il brano mescola sonorità dance e influenze rock, con un messaggio semplice: per una volta, mettere giù il telefono e lasciarsi trasportare dalla musica.

Va nella stessa direzione anche il titolo dell’album. Miley ha spiegato che per lei la musica riesce a contenere emozioni molto diverse, dalla gioia al dolore, dalla vulnerabilità alla forza: il disco, più che raccontare una storia sola, vuole attraversare proprio quei momenti. La copertina, sempre firmata da Mert Alas, segue la stessa linea, con un’estetica più essenziale.

SOLO MILEY

Sul perché abbia deciso di eliminare “Cyrus” non è arrivata, almeno per ora, una spiegazione da parte dell’artista. Il cambiamento, però, è ormai evidente e riguarda la sua identità professionale.

La scelta la inserisce nel gruppo ristretto di artisti conosciuti con un solo nome, da Cher a Madonna, passando per Prince e Beyoncé. C’è anche un dettaglio familiare: il padre, Billy Ray Cyrus, ha appoggiato pubblicamente la decisione, parlandone come di un’evoluzione naturale per una star che ormai si riconosce anche senza cognome.

IL RITORNO DAL VIVO

Miley presenterà “Bass Persuades” con due appuntamenti speciali all’Hollywood Bowl di Los Angeles, in programma il 16 e il 18 ottobre, con i Model/Actriz al fianco dell’artista.Per ora sono le uniche date annunciate per il nuovo album.

Il disco arriva inoltre pochi mesi dopo un altro momento fortemente legato alla sua storia personale: a marzo Miley era tornata nell’universo di Hannah Montana per lo speciale dedicato ai 20 anni della serie, trasmesso su Disney+.