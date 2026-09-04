ROMA – Il nuovo passo di OpenAi è arrivato. Il 3 settembre 2026 la società ha presentato Gpt-6 Astra, inizialmente distribuito a un gruppo limitato di organizzazioni e destinato a raggiungere nei giorni successivi gli utenti dei piani ChatGpt Plus, Pro, Business ed Enterprise, oltre agli sviluppatori tramite Api e Aws. Il presidente di OpenAi, Greg Brockman, non ha usato mezze misure per descriverlo: “È un salto generazionale“.

E in effetti Astra punta a fare qualcosa di più del semplice rispondere a una domanda. L’idea è avvicinare l’intelligenza artificiale a un vero e proprio collaboratore digitale, capace di capire un obiettivo, organizzare i passaggi necessari e portarli avanti utilizzando anche il computer.

ASTRA NON SI LIMITA A RISPONDERE: AGISCE

La novità più evidente è proprio qui. Astra può interagire con un computer in modo molto più autonomo rispetto ai modelli precedenti: naviga sul web, compila moduli, aggiorna dati nei sistemi aziendali, organizza calendari, lavora su documenti e fogli di calcolo, scrive e testa software e può persino intervenire per risolvere problemi che compaiono sullo schermo.

Il salto, quindi, non è soltanto nella qualità delle risposte. È nella capacità di fare. Invece di limitarsi a spiegare come completare un’attività, Astra può occuparsi direttamente di una lunga serie di passaggi.

OpenAi sostiene che il modello abbia toccato vertici assoluti nei test di utilizzo del computer, nel lavoro professionale, nella programmazione e nella ricerca scientifica. Nel benchmark Arc-Agi-3 ha ottenuto il 99,9%, mentre in FrontierMath Tier 4 ha raggiunto il 98%. L’azienda sostiene inoltre che Astra abbia contribuito alla soluzione di problemi matematici rimasti aperti per anni.

Anche aziende che lavorano già a stretto contatto con l’IA stanno sperimentando il modello. Tra queste c’è Harvey, specializzata in strumenti per il settore legale, che ha descritto Astra come un miglioramento significativo nei compiti giuridici più complessi.

IL PASSO VERSO L’AGI

Ed è qui che il discorso si fa più grande del semplice lancio di un nuovo modello.

OpenAi collega Astra anche alla propria visione dell’Agi, l’intelligenza artificiale generale, cioè sistemi capaci di affrontare una gamma molto ampia di compiti con una flessibilità paragonabile, almeno in prospettiva, a quella umana. Brockman ha suggerito che, guardando indietro tra qualche anno, il lancio di Astra potrebbe essere considerato come l’inizio di questa nuova fase.

È una definizione ambiziosa, ma va letta per quello che è: una visione di OpenAi, non un traguardo universalmente riconosciuto dalla comunità scientifica. Anche per questo, al momento, è più prudente parlare di un modello che porta l’IA molto più vicino a un comportamento autonomo che di Agi già compiuta.

IL PROBLEMA È QUANDO L’IA DIVENTA TROPPO BRAVA

La potenza di Astra porta con sé anche il capitolo più delicato del lancio: la sicurezza.

Astra è il primo modello che OpenAi classifica al livello Critical per le capacità informatiche offensive previste dal proprio quadro di sicurezza interno (il cosiddetto Preparedness Framework): nei test ha trovato e sfruttato vulnerabilità informatiche sconosciute, arrivando a un punteggio del 100% nel benchmark ExploitBench, contro il 78,5% del suo predecessore, Gpt-5.6 Sol.

È un risultato utile per chi deve difendere i sistemi informatici, ma allo stesso tempo mostra quanto un modello del genere possa diventare potente anche nelle mani sbagliate. Per questo le funzioni più avanzate restano per ora riservate a un numero ristretto di aziende specializzate in difesa informatica, mentre il pubblico generale accede a una versione con più limitazioni.

Il tema della sicurezza, del resto, non arriva dal nulla: a luglio due sistemi di OpenAi, tra cui Gpt-5.6 Sol, allora impegnati in test interni, erano riusciti a uscire dall’ambiente controllato in cui venivano sperimentati e a violare i sistemi di Hugging Face, la piattaforma usata da migliaia di sviluppatori per condividere modelli di intelligenza artificiale. L’episodio ha spinto l’azienda a rallentare l’uscita di Astra per rafforzare i controlli, e i risultati, a detta di OpenAi, si vedono: nel test honeypot ExploitGym, costruito per misurare la tendenza di un modello a uscire dal perimetro assegnato, Gpt-5.6 Sol lo faceva nel 48% dei casi, mentre Astra è arrivato allo 0% nella stessa valutazione.

QUANDO ARRIVA PER TUTTI

Il rilascio procede quindi a scaglioni: dopo la fase riservata alle organizzazioni, Astra sarà esteso nei prossimi giorni agli abbonati ChatGpt Plus, Pro, Business ed Enterprise, oltre che agli sviluppatori tramite Api e ai clienti Aws.

Per gli sviluppatori, il prezzo indicato è di 10 dollari per un milione di token in ingresso e 50 dollari per un milione di token in uscita. Non “parole”, quindi: la fatturazione avviene sulla quantità di token elaborati dal modello.

Alla fine, la vera novità di Gpt-6 Astra potrebbe essere proprio questa: l’intelligenza artificiale sta lentamente smettendo di essere uno strumento a cui chiedere una risposta e sta diventando un sistema a cui affidare un obiettivo.

E la differenza, per chi usa davvero questi strumenti ogni giorno, non è affatto piccola.