MobLand, Tom Hardy resta: la serie avrà una terza stagione

ROMA – Gli Harrigan non hanno ancora deposto le armi e nemmeno Tom Hardy sembra intenzionato a lasciare il campo. Paramount+ ha rinnovato MobLand per una terza stagione e ha confermato il ritorno dell’attore britannico nei panni di Harry Da Souza, il “fixer” della famiglia criminale, chiamato a risolvere i problemi più delicati prima che si trasformino in una guerra aperta.

La notizia mette così la parola fine a mesi di indiscrezioni sul futuro di Hardy nella serie creata da Jez Butterworth e diretta da Guy Ritchie. A maggio era emerso che l’attore avrebbe potuto lasciare il progetto dopo la seconda stagione, tra presunte tensioni dietro le quinte e divergenze creative con Butterworth e il produttore esecutivo David C. Glasser (101 Studios). Secondo la stampa americana, uno dei motivi dello scontro sarebbe stato anche il crescente spazio dato agli altri membri della famiglia Harrigan, a scapito del personaggio di Hardy.

IL GIALLO DI TOM HARDY

Per alcune settimane il futuro di Harry Da Souza è rimasto in bilico. Poi, alla fine di giugno, la situazione ha preso una direzione diversa: secondo quanto riportato da Deadline e TVLine, Hardy avrebbe incontrato a Londra Butterworth e Glasser per ricomporre le divergenze.

Ora non ci sono più soltanto indiscrezioni. Il rinnovo di MobLand per una terza stagione e la presenza di Hardy sono ufficiali. Insieme a lui torneranno anche Pierce Brosnan e Helen Mirren, rispettivamente nei ruoli del patriarca Conrad Harrigan e della matriarca Maeve Harrigan.

LA SECONDA STAGIONE ARRIVA IL 18 SETTEMBRE

Prima della terza stagione, però, c’è ancora da affrontare il secondo capitolo. MobLand 2 debutterà su Paramount+ il 18 settembre 2026 con dieci episodi, pubblicati uno alla settimana fino al finale del 20 novembre.

La nuova stagione ripartirà dalle conseguenze del finale della prima, con la famiglia Harrigan alle prese con nuovi rivali e con equilibri interni sempre più fragili. Gli Harrigan proveranno a mostrarsi uniti mentre il loro impero criminale viene messo sotto pressione, e Harry Da Souza sarà ancora una volta costretto a muoversi su un terreno pericoloso, cercando di evitare che le tensioni familiari sfocino in una guerra aperta.

Accanto a Hardy, Brosnan e Mirren torneranno tra gli altri Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon e Jasmine Jobson. Al cast si uniscono anche i nuovi arrivi Johnny Flynn e Ophelia Lovibond, ampliando ulteriormente lo scontro tra le famiglie criminali al centro della serie.

Per i fan il verdetto è arrivato proprio alla vigilia del ritorno della serie: la guerra degli Harrigan continua e, con Harry Da Souza ancora al centro della storia, Tom Hardy resta uno dei suoi protagonisti.