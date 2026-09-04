US Open, selfie e ring light durante i match: gli influencer fanno infuriare le tenniste

ROMA – Una partita di tennis interrotta perché dagli spalti arriva troppo rumore. È successo all’Arthur Ashe Stadium di New York, durante il match di primo turno tra Naomi Osaka e Anastasia Zakharova, e il video dell’episodio è diventato rapidamente virale.

Durante l’incontro, in una suite alle spalle del giudice di sedia, alcuni spettatori stavano registrando contenuti e scattando foto mentre il gioco era in corso. A un certo punto è comparsa anche una ring light. Il comportamento ha attirato l’attenzione dell’arbitro, che ha richiamato il gruppo chiedendo di sedersi e di non disturbare il match.

L’episodio ha acceso una discussione che va oltre il singolo caso. Perché agli US Open 2026 gli influencer sono diventati una presenza molto più visibile rispetto al passato: l’organizzazione ha concesso circa 100 accrediti a content creator, quasi il doppio rispetto ai 54 dell’anno scorso. E non sono soltanto i professionisti dei social a produrre contenuti: migliaia di spettatori arrivano al torneo con smartphone pronti a trasformare ogni momento in un video.

Il problema nasce quando il confine tra raccontare il torneo e disturbare chi è lì per giocare comincia a diventare troppo sottile.

IL CASO OSAKA FA ESPLODERE LA POLEMICA

L’episodio non è rimasto isolato: altri filmati mostrano spettatori alle prese con selfie, flash e ring light mentre sul campo era in corso il gioco.

La questione è particolarmente delicata nel tennis, dove durante gli scambi il pubblico deve mantenere il silenzio e anche un movimento improvviso può distrarre un giocatore. Una luce che si accende proprio mentre una tennista sta servendo, o una voce che arriva chiaramente dagli spalti, può quindi diventare più di una semplice seccatura.

Osaka ne ha parlato dopo la vittoria al secondo turno contro Katerina Siniakova. La giapponese ha raccontato di aver sentito l’arbitro richiamare il pubblico al silenzio più volte del normale e ha spiegato che, durante il suo match, alcune voci provenienti dagli spalti erano perfettamente udibili. Secondo Osaka, il rumore avrebbe potuto disturbare anche la sua avversaria.

Il suo messaggio, però, non è stato un semplice attacco agli influencer. Osaka ha riconosciuto che i creator possono contribuire a far conoscere il tennis a un pubblico più giovane. Il punto, ha sottolineato, è un altro: chi entra in uno stadio deve conoscere e rispettare le regole dello sport.

PEGULA: “SEMBRA IRRISPETTOSO”

Tra le giocatrici più critiche c’è anche Jessica Pegula. La numero 3 del mondo ha ammesso che quest’anno la situazione le sembra essere andata “un po’ troppo oltre“.

“Le persone in campo stanno cercando di fare il loro lavoro, è la loro carriera”, ha osservato Pegula, definendo irrispettoso il comportamento di chi si mette a scattare foto o a utilizzare luci durante i match.

Una posizione condivisa, almeno in parte, anche da Daniil Medvedev, ex numero 1 del mondo. Il russo ha riconosciuto che la presenza degli influencer può avere effetti positivi sulla popolarità del tennis, ma ha anche sottolineato che quando una luce disturba durante un punto bisogna segnalarlo subito all’arbitro.

Ed è proprio qui che si trova il nodo della questione: nessuno sembra voler chiudere la porta ai social.

GLI US OPEN DIFENDONO LA SVOLTA SOCIAL

La Usta, l’associazione che organizza gli US Open, non intende fare marcia indietro sulla strategia che punta a coinvolgere sempre più creator. L’obiettivo è raggiungere nuovi spettatori e raccontare il torneo attraverso piattaforme e linguaggi diversi da quelli della tradizionale copertura sportiva.

Allo stesso tempo, gli organizzatori hanno riconosciuto la necessità di evitare che questa nuova dimensione finisca per interferire con le partite.

Dopo gli episodi diventati virali, sono stati rafforzati gli avvisi rivolti al pubblico. Nuovi cartelli invitano gli spettatori a non utilizzare flash o altre luci durante gli incontri, mentre indicazioni analoghe sarebbero state inviate anche ai possessori dei biglietti e delle suite. La Usta ha inoltre ricordato che i giudici di sedia hanno l’autorità di intervenire quando il comportamento del pubblico diventa una distrazione per i giocatori.

Gli organizzatori sottolineano comunque che si tratta di episodi poco frequenti e che la stragrande maggioranza del pubblico rispetta le regole. Ma nell’epoca dei video virali basta un singolo momento fuori posto per trasformare una partita in un caso internazionale.

IL TENNIS È DIVENTATO ANCHE UN SET

La presenza degli influencer agli US Open racconta, in fondo, un cambiamento più grande. I grandi eventi sportivi non sono più soltanto competizioni da guardare: sono diventati anche luoghi da fotografare, filmare e condividere.

Ma c’è una differenza tra raccontare ciò che accade sul campo e trasformare gli spalti in uno studio di registrazione. Agli US Open si può filmare, fotografare e condividere. Quando comincia un punto, però, la scena deve tornare agli atleti.