Marc Márquez, la spalla racconta tutto: così è cambiato il corpo del campione dopo sette operazioni

ROMA – A volte basta una fotografia per raccontare una storia meglio di qualsiasi intervista. È successo anche con Marc Márquez, che nei giorni scorsi ha pubblicato sui social un carosello di immagini della sua vita tra pista, palestra e tempo libero. In una di queste si allena a torso nudo, appeso a una sbarra. E l’attenzione è finita subito sulla spalla destra, visibilmente diversa dalla sinistra.

La differenza è evidente: sul lato destro c’è meno volume muscolare e il profilo della spalla appare più scavato. Non è però una semplice questione estetica. Quella asimmetria è il risultato di una lunga storia di infortuni, problemi fisici e sette interventi chirurgici alla spalla destra, come ha spiegato lo stesso Márquez parlando delle difficoltà incontrate a Silverstone.

UNA FOTO CHE RACCONTA ANNI DI INFORTUNI

La fotografia è diventata particolarmente significativa proprio perché arriva dopo un 2026 nel quale le condizioni del braccio destro sono tornate al centro dell’attenzione.

Alla vigilia del Gran Premio d’Aragona, Márquez aveva raccontato di essere arrivato a Silverstone convinto di avere recuperato bene durante la pausa estiva, anche grazie al lavoro in palestra e all’aumento della massa muscolare. Poi, però, il fisico aveva presentato il conto: la domenica si era svegliato senza le energie necessarie per affrontare il weekend al massimo.

Il problema, aveva spiegato, era legato proprio ai sette diversi interventi subiti alla spalla destra. Una difficoltà che si manifesta soprattutto quando il pilota deve spingere al limite, cioè proprio nel momento in cui in MotoGP non c’è molto spazio per ascoltare il proprio corpo.

L’ULTIMO INTERVENTO A MAGGIO

L’ultimo capitolo di questa lunga vicenda è arrivato il 10 maggio 2026. Dopo il violento highside nella Sprint del Gran Premio di Francia, che gli aveva provocato una frattura al quinto metatarso del piede destro, Márquez è stato operato a Madrid.

In quell’occasione i medici sono intervenuti anche sulla spalla destra con una procedura già programmata. Sono state rimosse due viti e un frammento osseo provenienti da una precedente operazione di Latarjet, effettuata nel dicembre 2019. Il materiale si era spostato dopo il trauma e comprimiva il nervo radiale, rendendo necessario l’intervento.

Un dettaglio che aiuta a capire meglio l’immagine comparsa sui social: quella spalla non porta il segno di un unico incidente, ma quello di anni di traumi, operazioni, riabilitazione e adattamenti muscolari.

IL CORPO CAMBIA, LA VELOCITÀ NO

La fotografia colpisce ancora di più pensando a quello che Márquez è riuscito a fare pochi giorni prima.

Ad Aragona, infatti, il pilota Ducati ha conquistato sia la Sprint sia il Gran Premio, portando a casa il massimo dei punti disponibili nel fine settimana.

Ed è probabilmente questo il contrasto più interessante della vicenda. Da una parte c’è un corpo che mostra in modo evidente i segni della sua storia; dall’altra c’è un pilota che continua a vincere gare di MotoGP.

Márquez ha anche spiegato di aver recuperato parte della muscolatura durante l’estate grazie al lavoro in palestra. La differenza tra le due spalle, però, resta netta. E non serve trasformare una fotografia in una diagnosi: uno scatto non può dire quale sia, oggi, la reale condizione clinica dell’articolazione.

Può però raccontare qualcosa che spesso il casco e la tuta nascondono: il Márquez che vediamo in pista non è più quello di qualche anno fa.

LA SPALLA È CAMBIATA. IL PILOTA, MOLTO MENO

La destra oggi è diversa, più sottile e segnata da una lunga serie di interventi. Ma il talento che deve portare quella spalla in pista continua a essere lo stesso.

È forse questa la parte più sorprendente della fotografia: non mostra semplicemente quanto siano stati duri gli ultimi anni per Márquez, ma quanto sia cambiato il corpo del campione senza riuscire a cancellare la sua capacità di essere competitivo.

Sette operazioni hanno lasciato il segno. La foto lo rende finalmente visibile a tutti. Ma, almeno per ora, non abbastanza da tenere Márquez lontano dalla lotta per il titolo.