Metti le cuffie dopo una giornata pesante e stai meglio. Adesso la scienza sa perché

ROMA – Hai avuto una giornata pesante, hai messo le cuffie e dopo qualche minuto ti sei sentito meglio. Non è solo una sensazione soggettiva, né il semplice effetto di staccare la spina. La scienza ha appena guardato dentro il cervello mentre succedeva e quello che ha trovato è più preciso di quanto si pensasse.

LO STUDIO

Lo studio guidato dall’Accademia Cinese delle Scienze, pubblicato sulla rivista PNAS, ha permesso di fare luce sul meccanismo biologico con cui la musica contrasta lo stress: grazie alla risonanza magnetica funzionale, ha osservato che la musica riesce a rinforzare e riorientare le connessioni cerebrali fra le aree predisposte all’elaborazione dei suoni e quelle coinvolte nella regolazione dello stress.

COME HANNO FATTO

I ricercatori coordinati da Yi Du hanno fatto eseguire ai volontari, divisi in due gruppi da 30 individui di circa 23 anni, dei calcoli matematici complessi, che hanno indotto segnali di stress come l’aumento della frequenza cardiaca e livelli elevati di cortisolo, l’ormone dello stress.

Nei minuti successivi, li hanno poi sottoposti all’ascolto di musica rilassante o di suoni della natura.

IL RISULTATO

Chi aveva ascoltato musica si è ripreso più velocemente rispetto a chi aveva ascoltato suoni naturali un risultato che riguarda anche le risposte del corpo, oltre alla sensazione soggettiva di tranquillità. In altre parole: non è solo che ti senti meglio. Il tuo corpo recupera davvero più in fretta.

PERCHÉ NON BASTA QUALSIASI SUONO

Il dato più interessante è proprio il confronto con i suoni della natura ruscelli, pioggia, foreste spesso considerati altrettanto rilassanti.



La musica non sembrerebbe limitarsi a distrarre la mente dal problema: agirebbe sulle connessioni tra diverse aree del cervello, mettendo in comunicazione più efficace quelle che elaborano i suoni con quelle coinvolte nella regolazione dello stress. I suoni naturali non producono lo stesso effetto.

COSA CAMBIA

La scoperta può portare all’elaborazione di nuove strategie per la riduzione delle emozioni negative, che costituiscono una minaccia crescente per la salute mentale e fisica. Non è solo musica come svago è musica come strumento di regolazione emotiva con basi neurologiche precise.