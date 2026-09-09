L’IA potrebbe trovare la cura del cancro. Ma non ha abbastanza chip per farcela

ROMA – È una delle promesse più grandi dell’era dell’intelligenza artificiale: trovare la cura per il cancro. Non tra secoli. Nella nostra vita. Il CEO di una delle aziende di chip più importanti al mondo ci crede davvero. Il problema è che i chip non bastano.

CHI LO DICE E PERCHÉ È CREDIBILE

Rene Haas, amministratore delegato di Arm Holdings e membro del consiglio di amministrazione di AstraZeneca fino all’aprile 2026, ha dichiarato alla BBC che l’intelligenza artificiale scoprirà una cura per il cancro entro la nostra vita.



Non è un visionario qualunque: guida l’azienda che progetta i chip presenti in quasi tutti gli smartphone del mondo, e conosce sia il lato tecnologico che quello farmaceutico.

COME L’AI POTREBBE FARCELA

Haas ha spiegato che i modelli di AI avanzati potrebbero simulare come il cancro interagisce con i marcatori del DNA, aprendo la strada a scoperte rivoluzionarie nella ricerca e nello sviluppo di farmaci.



In pratica: quello che il cervello umano non riesce a fare, elaborare miliardi di interazioni molecolari contemporaneamente, l’intelligenza artificiale potrebbe farlo in tempi molto più rapidi. Google DeepMind insieme all’Università di Yale ha già generato una nuova ipotesi sul comportamento cellulare del cancro, poi validata sperimentalmente.

IL PROBLEMA: I CHIP NON BASTANO

La sfida attuale è che la modellazione biologica richiesta è “troppo complessa” per i sistemi AI di oggi, un limite dovuto in gran parte a un settore dei semiconduttori che rimane in un “ambiente assolutamente vincolato dall’offerta”. In parole semplici: i data center AI nel mondo non hanno abbastanza chip per eseguire i calcoli necessari a simulare il funzionamento del DNA umano e la sua interazione con le cellule tumorali.



La carenza globale di semiconduttori, che affligge il settore dalla pandemia, non si è risolta. E finché non si risolve, anche le promesse più grandi dell’AI restano parzialmente bloccate.

QUANTO MANCA

Haas ha espresso forte fiducia che i futuri progressi hardware e nella modellazione chiuderanno il divario. Il problema non è “se”, è “quando“. E il quando dipende da quanti chip riusciremo a produrre, quanto velocemente, e a chi andrà la priorità nella loro distribuzione.



Oggi quella priorità va principalmente ai modelli linguistici e ai chatbot. La ricerca medica viene dopo.