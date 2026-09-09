Harry Styles in concerto a Roma: cartelloni e indizi per il tour del 2027

ROMA – Questa mattina a Roma sono comparsi alcuni cartelloni con una grafica particolare: faccine stilizzate accompagnate da una data, 10.09.26. Le affissioni sono state viste tra Piazza Mazzini e Piazza della Repubblica, mentre la stessa identica immagine era già apparsa nei giorni scorsi a Berlino. Sono bastati questi indizi per far scattare l’entusiasmo tra i fan di Harry Styles e alimentare le ipotesi su un possibile ritorno dell’artista nella Capitale nel 2027.

IL LINGUAGGIO IN CODICE DELL’EX ONE DIRECTION

Le stesse affissioni, secondo quanto riportato da Radio Globo, sono comparse anche a Dublino, Madrid, Los Angeles, Phoenix e Toronto. Le faccine non sono una novità: da mesi sono l’icona di iscrizione alla newsletter dell’artista, mentre la data richiama il profilo Instagram @togethertogether27, riferimento neanche troppo velato al 2027. Per i fan più attenti il countdown porta dritto al 10 settembre, giorno in cui si attende l’annuncio di nuove tappe del tour “Together, Together“. La tournée, partita lo scorso maggio da Amsterdam, ha finora toccato solo Nord America e Oceania, con le ultime date fissate a dicembre e nessuna tappa italiana in calendario.

ROMA GIÀ IN CORSA DA SETTIMANE

Il countdown dei cartelloni si aggiunge a un filone di indiscrezioni che circola da fine agosto. Secondo quanto scritto da “Repubblica“, la trattativa per portare Harry Styles a Roma nel 2027 sarebbe già in fase avanzata. Poche settimane fa l’assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, aveva ammesso che la città stava “combattendo commercialmente” per strappare la popstar britannica alle altre capitali europee in corsa. Tra le ipotesi sul tavolo, la più accreditata porta al Circo Massimo, location storica dei grandi concerti romani, da Bruce Springsteen ai Rolling Stones. Non manca chi pensa in grande e guarda a Tor Vergata, il quartiere alla periferia sudorientale della Capitale dove il 4 luglio scorso il concerto di Ultimo ha radunato circa 250mila spettatori: un’ipotesi complicata sul piano organizzativo, ma non del tutto esclusa.

UN 2027 GIÀ AFFOLLATO

Se confermato, il concerto di Harry Styles si inserirebbe in un calendario capitolino già particolarmente ricco: a giugno 2027 sono previste dieci esibizioni di Vasco Rossi all’Olimpico, mentre circolano voci su alcune date degli Oasis. Resta da capire se, in caso di annuncio, si tratterà di una sola serata romana o di più date consecutive: alcune fonti di settore, come il sito Webboh, ipotizzano addirittura oltre cinque serate di fila, ma per ora si tratta di indiscrezioni non confermate.

UNA CITTÀ DIVENTATA CASA

C’è poi un motivo più personale che alimenta le voci. Negli ultimi anni Harry Styles ha trasformato Roma in una specie di seconda casa: è stato avvistato spesso in giro per la città in bicicletta o a fare jogging, e non ha disdegnato una passeggiata tra le bancarelle del mercato di Porta Portese. Nel 2025 era tra la folla in Piazza San Pietro per il primo saluto di Papa Leone XIV appena eletto.

L’ultima volta che i fan italiani hanno potuto vederlo dal vivo risale al luglio 2023, quando il “Love On Tour” si chiuse alla RCF Arena di Reggio Emilia davanti a oltre 100mila persone. Da allora, silenzio. Almeno fino a domani.

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