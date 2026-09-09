Meta lancia Muse, l’assistente IA che fa la spesa, prenota i viaggi e apre pure il portafoglio

ROMA – Bastano poche parole scritte in una chat, le stesse che si userebbero con un amico su WhatsApp, e Muse comincia a lavorare: prenota un volo, compila un modulo o trasforma il video di una ricetta salvato su Instagram in una lista della spesa. Meta ha presentato l’8 settembre il suo nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale, pensato non per rispondere a domande ma per eseguire compiti al posto di chi lo utilizza.

L’app, disponibile per ora solo negli Stati Uniti e riservata a chi ha più di 18 anni, rientra nella strategia con cui Meta punta a trasformare l’IA generativa in uno strumento che agisce concretamente nella vita quotidiana, invece di limitarsi a conversare.

COME FUNZIONA

Muse parte da un obiettivo che l’utente le affida, anche generico: un piano di allenamento, l’apertura di una piccola attività, l’organizzazione di una cena con amici. L’assistente costruisce un piano, apre un browser dedicato, compila moduli online e continua il lavoro anche dopo che l’app è stata chiusa, tornando dall’utente solo quando serve un’approvazione, per esempio prima di inviare un’email o completare un acquisto. Secondo quanto riportato da Meta, il sistema è in grado di ricordare dettagli condivisi in precedenza, come le intolleranze alimentari di un invitato, e di proporre soluzioni senza che gli venga chiesto esplicitamente. Muse è basato su Muse Spark, la famiglia di modelli sviluppata dai Meta Superintelligence Labs sotto la guida di Alexandr Wang, capo dell’intelligenza artificiale dell’azienda.

LA QUESTIONE PRIVACY

Attorno a Muse, Meta ha costruito un’infrastruttura dedicata chiamata Muse Secure VM: una macchina virtuale isolata che contiene sia l’assistente sia i dati di chi lo utilizza. Ogni azione che Muse tenta di compiere online passa attraverso un secondo sistema di controllo, chiamato Sentinel, che deve approvarla prima che venga eseguita. Secondo l’azienda, l’assistente non ha accesso diretto a password o dati di pagamento, che restano custoditi separatamente, mentre chi lo usa può consultare in ogni momento la cronologia completa delle attività svolte e programmate, oltre a modificare o revocare i permessi concessi. È inoltre possibile impedire che le proprie conversazioni vengano usate per addestrare i modelli dell’azienda. Meta ha annunciato che entro la fine dell’anno arriverà una versione ulteriormente blindata, la Confidential VM, cifrata con una chiave che nemmeno l’azienda potrà usare.

QUANTO COSTA E DOVE SI TROVA

Muse è raggiungibile tramite un’app dedicata per iOS e Android, sul sito muse.ai e direttamente dentro WhatsApp; il debutto sugli occhiali smart di Meta è già stato annunciato, anche se senza una data precisa. L’utilizzo di base è gratuito: secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Mark Zuckerberg, la soglia gratuita corrisponde a circa 100 milioni di token alla settimana, una quantità pensata per coprire le esigenze della maggior parte delle persone. Per chi supera questa soglia sono previsti due abbonamenti mensili, da 20 e da 100 dollari, pensati per un utilizzo più intenso. Per i pagamenti, Muse utilizza il servizio Link di Stripe, che genera un numero di carta usa e getta per ogni transazione e offre alcune tutele sugli acquisti, come la copertura in caso di danni o ritardi; il supporto per Shop Pay e per il gestore di password 1Password è già stato annunciato ma non è ancora attivo.

IL MOMENTO SCELTO

Il lancio arriva in un periodo delicato per Meta. Meno di due settimane fa l’azienda ha raggiunto un accordo da 18 miliardi di dollari con un gruppo di Stati americani, per chiudere una causa che accusava Instagram e Facebook di aver progettato piattaforme capaci di danneggiare la salute mentale dei più giovani. Ora Muse chiede agli utenti di fidarsi dell’azienda con un livello di accesso ai propri dati personali finora senza precedenti: email, calendario, metodi di pagamento, app per la salute, per lo shopping e per la casa intelligente. Meta assicura che nessuna di queste informazioni finirà nei sistemi pubblicitari della piattaforma. Il resto lo deciderà l’uso quotidiano.