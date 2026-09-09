Spenta, ma ti ascolta comunque: l’inchiesta che accusa 200 milioni di tv Lg di origliare le case

ROMA – Il telecomando spegne lo schermo e in teoria il televisore dovrebbe limitarsi a riposare lì, silenzioso. Una nuova inchiesta racconta una storia diversa: dietro il vetro nero continuerebbe a funzionare un piccolo apparato di raccolta dati capace di ascoltare, mappare la rete domestica e girare tutto a chi vende pubblicità. Il fenomeno riguarderebbe una parte consistente del parco mondiale di televisori Lg, stimato da chi ha condotto la ricerca in oltre 200 milioni di apparecchi.

L’INDAGINE

A pubblicare i risultati, lo scorso 7 settembre, è stato Gamers Nexus, canale statunitense noto per le recensioni hardware, guidato dal fondatore Steve Burke. Il lavoro, durato oltre 500 ore e costato circa 70mila dollari raccolti tramite crowdfunding, è stato condotto insieme al canale Level1Techs e a tre ricercatori di sicurezza indipendenti. Il gruppo ha analizzato televisori Lg Oled acquistati al dettaglio, tra cui il modello di punta G5 del 2025, monitorandone il traffico di rete con strumenti di analisi dei pacchetti dati.

COSA SUCCEDE QUANDO LO SCHERMO È NERO

Secondo i ricercatori, i televisori scansionerebbero l’intera rete Wi-Fi domestica attraverso il protocollo Upnp, quello che permette ai dispositivi di trovarsi automaticamente tra loro, mappando smartphone, orologi digitali, computer, stampanti, router e persino termostati o purificatori d’aria, anche quando non risultano collegati alla tv. Il gruppo avrebbe inoltre registrato l’indirizzo IP dell’abitazione, dati di localizzazione e i nomi delle reti Wi-Fi vicine.

Il capitolo più delicato riguarda il microfono. I test avrebbero mostrato che, disattivando il microfono principale dalle impostazioni, resterebbe attivo un secondo microfono nascosto, capace di catturare un audio pulito anche con lo schermo spento. In un altro test, i ricercatori avrebbero staccato la tv da internet, parlato nella stanza e osservato l’apparecchio caricare l’audio conservato non appena la connessione veniva ripristinata, riuscendo a percepire voci a diversi metri di distanza attraverso una parete. Dopo la fine di una frase, il microfono resterebbe attivo altri 10 o 15 secondi. I comandi vocali verrebbero infine trascritti in testo e salvati in registri sul dispositivo.

DOVE ARRIVANO I DATI

Le informazioni raccolte tramite l’Acr, la tecnologia che riconosce automaticamente ciò che appare su schermo o esce dagli altoparlanti confrontandolo con un database di riferimento, finirebbero secondo l’inchiesta a Lg Ad Solutions, la divisione pubblicitaria del gruppo. Il riconoscimento dei contenuti passerebbe attraverso Alphonso, società specializzata in cui Lg è entrata come azionista di controllo nel 2021. Nel materiale promozionale della divisione, ripreso dal quotidiano britannico The Register, Lg dichiarerebbe 49 milioni di televisori equipaggiati con il sistema webOS negli Stati Uniti, ma una copertura pubblicitaria complessiva di 363 milioni di dispositivi secondari indirizzabili a livello globale.

IL PRECEDENTE TEXANO

Non è la prima volta che i televisori Lg finiscono sotto la lente. Nel maggio scorso il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, aveva raggiunto un accordo con l’azienda che imponeva di raccogliere il consenso informato prima di attivare l’Acr e di offrire un’opzione di rinuncia chiara, dopo una causa dello scorso dicembre che coinvolgeva anche Samsung, Sony, Hisense e Tcl. Gamers Nexus avrebbe però trovato l’opzione “non vendere le mie informazioni personali” disattivata di default, prima ancora che l’acquirente collegasse l’apparecchio a internet o accettasse alcun contratto.

COSA SI PUÒ FARE

Gli esperti di sicurezza consultati dai media che hanno ripreso l’inchiesta, tra cui la società Malwarebytes, suggeriscono alcuni accorgimenti pratici: aggiornare sempre il software del televisore, disattivare dalle impostazioni le funzioni di riconoscimento contenuti e pubblicità personalizzata, leggere gli schermi di consenso senza accettare tutto automaticamente e collegare tv e dispositivi domestici intelligenti a una rete separata da quella usata per computer e smartphone.

Al momento della pubblicazione dell’inchiesta, Lg non ha diffuso una risposta pubblica ai contenuti specifici della ricerca. In precedenza, l’azienda aveva assicurato ai giornalisti della testata TechRadar che i propri televisori non raccolgono, non registrano e non conservano conversazioni ambientali. Nello stesso video, però, alcuni dirigenti di Lg Ad Solutions vengono ripresi mentre riassumono senza troppi giri di parole la filosofia della loro divisione pubblicitaria: “Possediamo il vetro. Possediamo la tv.”