Intelligenza artificiale, l’Onu chiede nuove regole: “Servono linee rosse per evitare rischi incontrollabili”

ROMA – L’intelligenza artificiale avanzata potrebbe trasformarsi in un rischio esistenziale per l’umanità se il suo sviluppo continuerà senza adeguati meccanismi di controllo. L’allarme arriva da Volker Türk, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, intervenuto lunedì 7 settembre a Ginevra davanti al Consiglio per i diritti umani.

Non è un’immagine buttata lì per fare rumore. Türk ha scelto un esempio che vale più di mille definizioni tecniche: “Un’IA che sfugge al proprio ambiente di test, o ricatta i suoi sviluppatori per evitare di essere disattivata, è un’IA troppo potente“.

UN PUGNO DI AZIENDE, UN POTERE QUASI ILLIMITATO

L’Alto commissario non si è fermato all’allarme generico. Ha chiesto perché, nonostante l’urgenza di regole condivise sia ormai riconosciuta quasi ovunque, i governi continuino a non agire, sostenendo che ogni rinvio normativo finisce per favorire soprattutto le grandi aziende tecnologiche, i loro proprietari e chi le sostiene. Ha parlato di un pugno di persone che detiene oggi un potere quasi illimitato su una tecnologia alla quale si attribuisce una capacità di calcolo senza precedenti, osservando che la retorica della libertà digitale, guardata da vicino, coincide spesso con la possibilità di sfruttare su larga scala i dati degli utenti. Ha citato per nome le aziende che, a suo avviso, concentrano oggi il maggior peso decisionale sullo sviluppo dell’Ia: Meta, OpenAI, Google e Anthropic.

Türk ha anche annunciato che nei prossimi giorni scriverà direttamente a queste aziende, saltando i tempi più lunghi della diplomazia tradizionale, per sollecitare misure immediate di riduzione dei rischi.

LE LINEE ROSSE CHE ANCORA NON ESISTONO

La proposta concreta dell’Alto commissario è quella di “linee rosse” condivise a livello internazionale: regole comuni per i paesi che ospitano lo sviluppo dell’Ia e per le aziende delle relative catene di fornitura, accompagnate da un sistema di verifica indipendente. L’idea richiama il Global Call for AI Red Lines, l’appello lanciato all’Assemblea generale dell’Onu nel settembre 2025 che chiedeva ai governi un accordo vincolante entro la fine del 2026, con un organismo indipendente incaricato di farlo rispettare.

Quella scadenza, oggi, dista appena quattro mesi. E il primo incontro globale dell’Onu dedicato proprio alla governance dell’intelligenza artificiale, tenutosi lo scorso luglio, ha prodotto discussioni ma nessun meccanismo di controllo vincolante.

Il countdown, insomma, è già iniziato. Restano quattro mesi per capire se governi e aziende sceglieranno davvero di fissare quelle linee rosse, o se anche questa scadenza finirà per essere superata senza conseguenze.