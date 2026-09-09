Il Salone dell’Auto apre a Torino. E quasi la metà degli espositori viene dalla Cina

ROMA – C’è qualcosa di simbolicamente potente nell’aprire un salone dell’auto a Torino, la città dove è nata la Fiat, dove Mirafiori ha scritto pagine di storia industriale e trovarsi con quasi la metà degli stand occupati da marchi cinesi. Non è una provocazione. È uno specchio.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2026

Il Salone Auto Torino 2026 si apre l’11 settembre, nel centro storico della città tra piazza Castello e i Giardini dei Musei Reali, con ingresso gratuito. Sono 47 le case automobilistiche presenti, con circa 100 modelli esposti di cui 30 in anteprima nazionale. L’evento durerà tre giorni, fino al 13 settembre.

LA PRESENZA CINESE: QUASI IL 40%

Su 47 brand annunciati, ben 19 sono cinesi, una percentuale che sfiora il 40% e che risulta ancora più significativa se confrontata con l’edizione precedente, quando i marchi cinesi superavano comunque il 30%.



In piazza ci saranno BYD, Geely, Changan, Great Wall Motor, Hongqi, Zeekr, Dongfeng, GAC, Leapmotor, Xpeng, M Hero e Omoda Jaecoo.



La forte presenza dei brand cinesi, ha spiegato Andrea Levy, ideatore e presidente del Salone, è dovuta alla necessità di far conoscere in Italia e in Europa i propri prodotti, che rappresentano la concorrenza sul mercato.

CHI C’È DALL’EUROPA E DALL’ITALIA

Per quanto riguarda i marchi occidentali, ci saranno Ferrari, Lamborghini, BMW, Mercedes–Benz, Porsche e Stellantis con Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati. Lancia festeggia i 120 anni, uno dei momenti celebrativi più attesi dell’edizione, insieme agli omaggi a Pininfarina e Gandini.

IL CONTESTO: MIRAFIORI CHE ARRANCA

Il salone apre mentre Mirafiori fatica: lo stabilimento torinese non riesce a raggiungere le 100.000 produzioni annue, e il settore automotive italiano aspetta ancora un nuovo player capace di rilanciare la produzione locale.



Il confronto con la vitalità dei brand cinesi, che nel 2025 hanno immatricolato 130.000 vetture in Italia con una quota dell’8,4% in crescita è impietoso. Torino celebra il suo passato glorioso mentre fa i conti con i nuovi equilibri mondiali.