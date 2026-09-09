Solo il 6% degli italiani vuole comprare un’auto elettrica. Il problema non è l’ambiente, è tutto il resto

ROMA – Il 54% degli italiani dice di voler comprare un’auto elettrica o elettrificata. Solo il 6% poi lo farebbe davvero. È il paradosso della transizione energetica in Italia e un nuovo sondaggio lo mette nero su bianco con numeri difficili da ignorare.

I DATI DEL SONDAGGIO

Un sondaggio YouGov commissionato da CLEPA, condotto su 5.221 adulti in Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, rivela che solo l’8% degli europei sceglierebbe un’auto elettrica a batteria come prossima vettura. In Italia il dato scende al 6%. A confronto, il 26% degli italiani opterebbe ancora per la benzina, il 23% per un’ibrida full hybrid e il 12% per una plug-in hybrid o una range extender.

PERCHÉ NON SI COMPRA

Tra le cause della prudenza verso l’elettrico, gli intervistati indicano soprattutto la carenza di infrastrutture di ricarica, i costi di acquisto elevati e l’aumento dei costi energetici.



In Italia le priorità seguono un ordine preciso: al primo posto il prezzo delle auto elettriche al 47%, seguito dal costo dell’elettricità al 42% e dalla disponibilità delle infrastrutture di ricarica al 40%. Preoccupano anche l’autonomia al 32% e i tempi di ricarica al 25%.

IL 77% DICE CHE L’ITALIA NON È PRONTA

Il dato forse più significativo è un altro: il 77% degli italiani considera l’Italia non pronta alla transizione elettrica. Non è scetticismo verso l’ambiente, è sfiducia verso le infrastrutture, i prezzi e le politiche. Il 67% degli italiani non si sente personalmente preparato a uno scenario in cui l’auto elettrica diventa l’unica opzione disponibile.

IL CORTOCIRCUITO

L’interesse c’è più di un italiano su due dichiara di voler comprare un’auto elettrificata. Ma tra l’intenzione e l’acquisto si apre un abisso fatto di prezzi ancora troppo alti, colonnine di ricarica insufficienti e incentivi discontinui.