Settembre e la paura di ricominciare: cosa c’è davvero dietro l’ansia da rientro a scuola

ROMA – Per gran parte dei bambini e degli adolescenti italiani il conto alla rovescia verso la prima campanella porta con sé anche un ospite meno gradito: un nodo allo stomaco, un po’ di nervosismo, qualche notte di sonno più leggero. È il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in una vera e propria ansia da rientro a scuola. Lo ha spiegato l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in una mini guida pubblicata il 4 settembre. Il fenomeno riguarda, secondo le stime diffuse da alcuni centri specializzati, oltre sette milioni di studenti e le loro famiglie.

COME SI RICONOSCE

Gli esperti dell’Iss, descrivono un disagio che si manifesta su più livelli. Sul piano emotivo compaiono pensieri ripetitivi legati a insegnanti, voti, amicizie o alla semplice organizzazione delle giornate: alcuni bambini chiedono rassicurazioni continue, altri diventano più irritabili o hanno difficoltà a concentrarsi.

Sul piano fisico, il malessere si traduce spesso in mal di pancia, nausea, mal di testa, stanchezza, difficoltà a dormire o cali dell’appetito. Nei casi più marcati compaiono anche evitamento delle attività scolastiche e resistenza a uscire di casa.

L’ETÀ CAMBIA LA PAURA

Non tutti i bambini temono le stesse cose. Nei più piccoli il problema principale è spesso il distacco dalle figure di riferimento. Crescendo, a preoccupare sono le performance scolastiche: voti, verifiche, il timore di non essere all’altezza.

Con l’adolescenza e la preadolescenza, il centro dell’ansia si sposta sulle relazioni tra pari e sulla paura di restare fuori dal gruppo. I momenti di passaggio, il cambio di scuola, di classe o di ciclo, restano secondo gli esperti dell’Iss i più delicati, perché rimescolano equilibri e amicizie anche in ragazzi normalmente ben adattati.

LE MOSSE CHE FUNZIONANO IN FAMIGLIA

La mini guida dell’Iss suggerisce di muoversi prima ancora che suoni la campanella. Ripristinare gradualmente gli orari di sveglia e di sonno, limitare gli schermi la sera, preparare insieme zaino e materiale scolastico: piccoli gesti che aiutano a sentirsi più pronti. Colazione e pasti regolari contano quanto il riposo, perché bambini e ragazzi ben nutriti e riposati reggono meglio lo stress. Altrettanto utile è ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle, evitando domande che suonino come una richiesta di prestazione, e conoscere in anticipo tragitti e ambienti scolastici, specie quando si cambia istituto. L’Iss consiglia infine di non caricare settembre di troppi impegni nuovi tutti insieme, lasciando che i ritmi si stabilizzino prima di aggiungere sport o corsi extra.

COSA POSSONO FARE RAGAZZE E RAGAZZI

Per gli studenti più grandi, gli esperti indicano strategie semplici: respirazione lenta, pianificazione delle attività, condivisione delle preoccupazioni con un adulto o un compagno di fiducia. Utile anche abbassare l’asticella delle aspettative: i primi giorni sono un periodo di assestamento per tutti, non serve affrontare ogni sfida in modo impeccabile fin dal primo momento.

QUANDO SERVE PREOCCUPARSI DAVVERO

La distinzione tra un normale adattamento e un disagio che richiede attenzione resta centrale. Un rifiuto persistente di andare a scuola, pianti quotidiani, insonnia prolungata o un isolamento sociale marcato sono segnali da non trascurare, da condividere con la scuola e, se necessario, con il pediatra. Nella pratica clinica pediatrica, un disturbo d’ansia vero e proprio riguarda comunque una minoranza, stimata tra il 10 e il 20% dei bambini e degli adolescenti, ed emerge quando il malessere blocca a lungo il sonno, l’alimentazione o le attività quotidiane.

Per Chiara Cattaneo, esperta dell’Iss, il tema va letto in una prospettiva più ampia: “il disagio scolastico non possa essere considerato esclusivamente una questione educativa o sanitaria”. La promozione del benessere in classe richiede una collaborazione stabile tra scuola, famiglie e servizi del territorio.