Star Wars conquista l’IMAX, cinquant’anni dopo. In avvrivo anche Starfighter con Ryan Goslin

ROMA – Il salto atteso da mezzo secolo. Guerre Stellari, cinquant’anni di sciabole laser, code ai botteghini e un impero cresciuto tra serie e spin-off, non era mai passato su uno schermo IMAX. Ci arriva ora: dal 19 febbraio 2027 la versione restaurata del film del 1977 sarà proiettata in una selezione di sale IMAX 70mm.

L’ANNUNCIO

L’operazione porta la firma di Lucasfilm, Disney e IMAX Corporation, che martedì hanno reso ufficiale la notizia. Fa parte del programma con cui Lucasfilm celebrerà, lungo tutto il 2027, i cinquant’anni dalla nascita della saga creata dal regista George Lucas, arrivata nelle sale statunitensi il 25 maggio 1977. La riedizione affiancherà l’uscita cinematografica standard e resterà in programmazione per un periodo limitato. Lucasfilm non ha però ancora reso note la data di apertura delle prevendite né l’elenco delle sale coinvolte.

IL FILM PRIMA DEL RESTYLING

Non si tratta della versione con gli effetti digitali aggiunti nel 1997, quando per il ventesimo anniversario George Lucas ritoccò scene e inquadrature dando vita alle discusse ‘Edizioni Speciali’. La pellicola scelta per l’occasione è quella originaria del 1977, poi ribattezzata Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza. Restaurata, ma senza le modifiche che negli anni hanno diviso il pubblico.

UN FORMATO NATO PER ALTRO

Il film fu girato in pellicola 35 millimetri, mentre l’IMAX 70mm richiede un ingrandimento importante dell’immagine. Lo stesso formato scelto negli ultimi anni da Christopher Nolan per Oppenheimer e da Ryan Coogler per Sinners. Fino a oggi, tra pellicola e digitale, Guerre Stellari non aveva mai incrociato lo schermo IMAX, nonostante mezzo secolo di presenza ininterrotta nelle sale.

E POI ARRIVA STARFIGHTER

L’appuntamento di febbraio non è isolato. Lucasfilm porterà in IMAX 70mm anche Star Wars: Starfighter, il nuovo capitolo diretto dal regista Shawn Levy e interpretato dall’attore Ryan Gosling, girato con telecamere certificate IMAX. Uscita fissata al 29 maggio 2027, a ridosso della data che nel 1977 vide Guerre Stellari arrivare per la prima volta al cinema.

Mancano ancora i dettagli su prevendite e sale coinvolte.