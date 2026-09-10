Il concerto di Emma a Milano è saltato ieri sera. La pioggia ha detto no, ma il 15 settembre si rifà tutto

ROMA – Per tutta la giornata di ieri Emma aveva cercato di esorcizzare il rischio con ironia. Aveva pubblicato una foto di Kate Moss con gli stivali da pioggia coperti di fango, come per dire: andrà bene comunque. Non è andata bene.

COS’È SUCCESSO

Il concerto di Emma previsto ieri sera, 9 settembre 2026, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La comunicazione è arrivata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, che alle 18:00 ha deliberato il parere negativo per la realizzazione dell’evento a causa delle previste condizioni meteo con la città già colpita da due temporali nella stessa giornata.

LE PAROLE DI EMMA

A comunicarlo è stata la stessa cantante con un video pubblicato sul suo profilo. “La commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteorologiche avverse il concerto verrà annullato. Io sono abbastanza scioccata.”



E poi: “Davanti a questa comunicazione devo alzare le mani perché purtroppo la subisco quanto voi.” Ha però subito rassicurato i fan: “Il concerto si farà. La sicurezza è la cosa più importante.”

LA NUOVA DATA E COSA SUCCEDE AI BIGLIETTI

Friends & Partners ha comunicato ufficialmente la nuova data: il concerto di Emma sarà recuperato martedì 15 settembre 2026, nella stessa location dell’Ippodromo Snai San Siro. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, non è necessario fare nessuna operazione.



Chi non potrà partecipare al 15 settembre potrà richiedere il rimborso entro le 18:00 di lunedì 14 settembre 2026 attraverso i circuiti di vendita utilizzati per l’acquisto.