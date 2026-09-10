Ballando con le Stelle torna il 3 ottobre con Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi e Andy Diaz. E la giuria cambia volti

ROMA – Ogni autunno Ballando con le Stelle occupa il sabato sera di Rai 1 come una certezza. Dal 3 ottobre 2026 si ricomincia e questa edizione porta con sé un cast che promette già discussioni, sorprese e qualche colpo di scena.

IL CAST COMPLETO DEI CONCORRENTI

Sono dodici i vip che scenderanno sulla pista della ventunesima edizione: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani, Massimo Ghini e Andy Diaz.



L’ultimo nome ufficializzato è quello del triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e campione europeo a Birmingham nel 2026.

I NOMI CHE FARANNO PARLARE

La partecipazione più attesa è probabilmente quella di Noemi Bocchi, conosciuta dal grande pubblico per la relazione con Francesco Totti: sarà la sua prima volta in uno show televisivo nel ruolo di protagonista. Aurora Ramazzotti torna in tv a pochi mesi dalla nascita del figlio Francis Knight. Massimo Ghini porta sul parquet una carriera cinematografica consolidata.



Alberto Ravagnani è il volto più giovane del cast, creator e conduttore seguito da milioni di persone sui social.

LE NOVITÀ IN GIURIA E NELLA CONDUZIONE

La giuria cambia dopo gli addii di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino: arriva Barbara d’Urso, il nome che ha fatto più discutere negli ultimi mesi. Francesca Fialdini entra nel programma con un ruolo nella Sala delle Stelle. Milly Carlucci è confermata alla conduzione insieme a Paolo Belli.

I MAESTRI

I dieci maestri già annunciati sono Luca Urso, Carlo Aloia, Giada Lini, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice, Nikita Perotti e tre new entry: Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli. Mancano ancora due abbinamenti.

LE DATE

Prima puntata sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1 alle 21:20. La finale è prevista per sabato 19 dicembre 2026.