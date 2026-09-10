Gli Oasis arrivano a Roma. Liam ha detto “sì” e le date circolano già

ROMA – Mancava solo la certezza. E anche se l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, i segnali si sono moltiplicati così in fretta che aspettare ancora sembra quasi un rituale.

LE CONFERME

La prima conferma era arrivata il 2 settembre direttamente da Noel Gallagher, ospite di talkSport Drive: “Non ci sono tornei di calcio l’anno prossimo, quindi dobbiamo pur fare qualcosa in estate, no?!” Tre giorni dopo, il 5 settembre, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove i due fratelli hanno presentato il documentario “Oasis: Don’t Look Back in Anger” accolti da una folla oceanica di fan, l’Adnkronos ha chiesto direttamente a Liam Gallagher se Roma fosse nel calendario del tour 2027. Risposta: “Sì.”

LE DATE E IL VIDEO DI TRASTEVERE

Secondo il calendario provvisorio trapelato nei giorni scorsi e riportato dal tabloid britannico The Sun, gli Oasis si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma il 24 e 25 luglio 2027. A rafforzare ulteriormente le indiscrezioni, gli Oasis hanno pubblicato sui propri social un video criptico con una vespa e i vicoli di Trastevere, lo stesso tipo di clip usata per confermare indirettamente altre città del tour, come Glasgow con il fish and chips. Un’altra fonte, Il Foglio, indica invece le date del 12 e 14 luglio.

IL TOUR COMPLETO

Secondo il Sun, la tournée 2027 prevede: una serie di date a Glasgow tra il 22 e il 29 maggio; un lungo blocco a Manchester tra il 4 e il 27 giugno; le tappe europee a luglio con Parigi il 3-4, Monaco il 10-11 e Roma il 24-25; e infine le sei serate storiche di Knebworth tra il 4 e il 19 settembre, la stessa venue dove nel 1996 la band radunò 250.000 spettatori in due sere.

QUANDO SI COMPRANO I BIGLIETTI

Le date non sono ancora ufficiali e i biglietti non sono in vendita. Bisogna aspettare l’annuncio ufficiale che quasi certamente arriverà nelle prossime settimane.