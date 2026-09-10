L’Europa vuole vietare i social ai bambini sotto i 13 anni. E non è un divieto secco, è qualcosa di più complicato

ROMA – L’Australia lo ha fatto con un divieto netto. Il Regno Unito ci sta lavorando con il riconoscimento facciale. Adesso tocca all’Europa e la scelta di Bruxelles è diversa da entrambe: non vietare, ma regolamentare per gradi.

LA PROPOSTA

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che dopo l’estate Bruxelles presenterà una proposta legislativa per limitare l’accesso dei bambini alle piattaforme social. Non si tratta di un divieto secco come quello australiano, ma di un sistema a livelli basato sull’età, pensato per introdurre restrizioni graduali man mano che i ragazzi crescono. La proposta formale arriverà nel discorso sullo stato dell’Unione a settembre.

COME FUNZIONEREBBE

Il punto di partenza è un rapporto elaborato da due esperti indipendenti, presentato da von der Leyen come base della futura proposta. Il documento raccomanda che i bambini sotto i 13 anni possano usare i social media solo per periodi limitati e sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti.



Oltre quella soglia, l’accesso diventerebbe progressivamente più autonomo, ma con paletti definiti dalla legge, non dai termini di servizio delle piattaforme.

STOP AGLI ALGORITMI PREDATORI

Von der Leyen ha usato parole nette: “La domanda non è più se i bambini affrontino rischi online, ma cosa possiamo fare per dargli un inizio più sicuro.” La categoria di piattaforme coinvolte non si limita ai social network tradizionali, ma include qualsiasi servizio con funzionalità addictive o contenuti inappropriati per l’età.



Le aziende tecnologiche non potrebbero più affidare quasi interamente ai genitori il compito di proteggere i figli online.

IL VEICOLO NORMATIVO

Il principale strumento sarà il Digital Fairness Act, previsto per la presentazione entro la fine del 2026. Tra le misure allo studio ci sono il divieto di funzioni che creano dipendenza come lo scrolling infinito, l’autoplay e le notifiche aggressive, e l’obbligo per le piattaforme di dimostrare di offrire ambienti sicuri prima di accogliere utenti giovani.

LE RESISTENZE

Alcuni governi europei hanno già reagito con cautela, non tutti i Paesi membri sono pronti a spingere nella stessa direzione con la stessa velocità. La proposta dovrà passare per il normale iter legislativo europeo, che richiede l’accordo tra Parlamento e Consiglio.