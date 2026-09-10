OpenAi dice di aver risolto uno dei Problemi del Millennio della matematica

ROMA – Diecimila agenti di intelligenza artificiale lanciati sullo stesso problema, in grado di arrivare in meno di quattro giorni dove la matematica si era fermata da novant’anni. È quanto sostiene OpenAi, che l’8 settembre ha annunciato di aver risolto uno dei sette Problemi del Millennio, la lista degli enigmi matematici più difficili al mondo, ciascuno con una taglia da un milione di dollari messa in palio nel 2000 dal Clay Mathematics Institute.

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Il rompicapo si chiama problema di Navier Stokes, dal nome degli scienziati che nel diciannovesimo secolo formularono le equazioni che ancora oggi descrivono il movimento dei fluidi, utilizzate per progettare aerei, prevedere il meteo o studiare la circolazione del sangue. La domanda a cui i matematici cercavano risposta da decenni era tanto semplice da porre quanto difficile da risolvere: un fluido che parte in modo perfettamente regolare può, seguendo quelle stesse equazioni, arrivare a muoversi a velocità infinita in un tempo finito? Il sistema interno di OpenAi, secondo l’azienda, ha prodotto una dimostrazione proprio di questo scenario: un vortice che si stringe su se stesso accelerando sempre di più, fino a raggiungere sulla carta una velocità senza limiti.

COME CI SONO ARRIVATI

Il metodo non ha molto a che fare con l’immagine del matematico solitario davanti alla lavagna. OpenAI ha messo al lavoro un modello interno ancora in addestramento, più avanzato del suo Gpt-6 Astra già pubblico, dividendo migliaia di copie dello stesso sistema in gruppi di agenti che si scambiavano messaggi e confrontavano le proprie strategie, un po’ come una redazione enorme che lavora sullo stesso pezzo giorno e notte. Circa cento agenti hanno impiegato cinquanta ore per risolvere, quasi per caso, una versione semplificata del problema, quella senza attrito viscoso. Il risultato ha convinto l’azienda a concentrare le risorse sul problema principale: diecimila agenti hanno lavorato per ottantotto ore consecutive, scambiandosi circa 2,7 milioni di messaggi, fino ad arrivare a una soluzione. Altre diciassette ore sono servite al modello Gpt-6 Astra per tradurre la dimostrazione nel linguaggio di Lean, un software che verificare automaticamente la correttezza logica delle prove matematiche.

UNA CORSA PARTITA DA UNA VOCE

C’è un retroscena che rende la vicenda ancora più curiosa. OpenAI ha deciso di lanciare l’operazione il primo settembre, dopo aver sentito circolare la voce che due matematici, Levent Alpöge, di Harvard e collaboratore di Anthropic, e Tristan Buckmaster, docente alla New York University, fossero vicini a un risultato analogo usando modelli di intelligenza artificiale, tra cui Claude di Anthropic. Il 7 settembre, un giorno prima dell’annuncio di OpenAI, i due hanno effettivamente pubblicato una soluzione per la versione semplificata del problema, promettendo a breve quella più generale. Lo stesso giorno, la scienziata informatica Anima Anandkumar del California Institute of Technology e il suo gruppo hanno diffuso una soluzione indipendente allo stesso problema semplificato, ottenuta però con un metodo diverso, una rete neurale costruita sulle leggi della fisica e non su un modello linguistico generico.

OpenAI ha dichiarato di non aver mai avuto accesso al lavoro degli altri due ricercatori prima della pubblicazione, e di aver proposto ad Alpöge e Buckmaster un annuncio congiunto per riconoscere la loro priorità sulla parte di risultato che avevano raggiunto per primi.

I DUBBI DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

Sul sito ufficiale del Clay Mathematics Institute il problema di Navier Stokes resta però ancora catalogato come non risolto. Per essere riconosciuta in modo definitivo, una dimostrazione deve prima essere pubblicata su una rivista scientifica qualificata e resistere per almeno due anni al controllo della comunità matematica internazionale. Il presidente dell’istituto, il matematico Martin Bridson, ha comunque definito la giornata dell’annuncio importante per la comprensione umana della matematica.

Non tutti condividono lo stesso entusiasmo. Alcuni matematici, tra cui Terence Tao, hanno osservato che l’uso sempre più intensivo dell’intelligenza artificiale rischia di trasformare la ricerca matematica in una gara a produrre risultati, con scarso beneficio reale per la disciplina, e hanno sottolineato come non si possa escludere che i sistemi coinvolti abbiano beneficiato, anche indirettamente, del lavoro parallelo di altri ricercatori.

OpenAi, dal suo canto, ha precisato di non voler richiedere il milione di dollari del premio, presentando il risultato come una fotografia della velocità con cui i suoi modelli stanno migliorando piuttosto che come un punto di arrivo.

Resta un dato che vale la pena ricordare: nel complesso dei tentativi su tutti i problemi affrontati, gli agenti di OpenAI si sono scambiati 4,9 milioni di messaggi e hanno prodotto 300 miliardi di parole. Numeri da capogiro, per un risultato che la matematica ufficiale osserva ancora con cautela.