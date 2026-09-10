Suno si accorda con le case discografiche, quasi tutte: al via la nuova era della musica scritta anche dall’intelligenza artificiale

ROMA – Da ieri chi apre Suno per buttare giù una canzone in pochi secondi trova un’accoglienza diversa rispetto a una settimana fa. Tutti i vecchi modelli della piattaforma sono stati spenti nello stesso giorno e sostituiti dalla sesta generazione, la prima costruita con il contributo diretto di alcune grandi case discografiche. È il segnale più concreto finora di quella che l’azienda californiana definisce una svolta per la musica creata con un algoritmo, dopo due anni di causa che sembravano poter affondare l’intero progetto.

IL RIAVVICINAMENTO CON LE ETICHETTE

Suno era stata citata in giudizio nel giugno del 2024 da Universal Music, Sony Music e Warner Music, che l’accusavano di aver usato senza permesso enormi quantità di musica protetta per addestrare i propri modelli. Da allora la strategia dell’azienda è cambiata radicalmente. A fine 2025 è arrivato il primo accordo, con Warner Music, che ha ritirato la causa in cambio di una partnership commerciale. Lo scorso 12 agosto è stata la volta di Bmg, tra le maggiori case discografiche al mondo per fatturato, che non aveva ancora fatto causa a Suno ma ha scelto comunque di sedersi al tavolo, ottenendo un compenso sia per l’uso passato del proprio catalogo sia per quello futuro. L’8 settembre si è aggiunta Believe, etichetta francese che gestisce anche TuneCore, la piattaforma usata da migliaia di artisti indipendenti per distribuire la propria musica e che ad aprile aveva bloccato la distribuzione dei brani generati con i vecchi modelli Suno.

In tutti i casi il meccanismo è simile: gli artisti e le etichette che aderiscono possono scegliere se far entrare i propri brani nei nuovi modelli, in cambio di una quota dei ricavi che Suno genera dal servizio. Sono le case discografiche stesse a stabilire poi come dividere quei ricavi con i propri artisti.

COSA CAMBIA NEI NUOVI MODELLI

La sesta generazione di Suno, chiamata v6, si presenta in tre versioni. Il modello di punta, riservato agli abbonati Pro e Premier, punta a una qualità più curata su ogni genere musicale. Una variante più sperimentale, pensata per chi cerca risultati meno prevedibili, resta riservata agli stessi abbonamenti. Una terza versione, gratuita per tutti, promette risultati più rapidi rispetto a qualunque altro modello gratuito oggi in circolazione.

Jack Brody, responsabile del prodotto di Suno, ha precisato che i dati usati per addestrare la nuova generazione non comprendono musica di Universal o Sony, le due major che non hanno ancora firmato alcun accordo. Il miglioramento della qualità, secondo Brody, dipenderebbe più dal lavoro di ricerca sull’architettura dei modelli che dalla quantità di brani disponibili in fase di addestramento. Accanto al lancio, Suno ha introdotto un sistema di riconoscimento digitale per identificare i brani generati dalla piattaforma e un limite mensile ai download, pensato per frenare l’ondata di canzoni artificiali che si stava accumulando sulle piattaforme di streaming.

LA PARTITA ANCORA APERTA CON UNIVERSAL E SONY

Universal Music e Sony Music non hanno seguito le rivali e restano parte della causa collettiva coordinata dalla Riaa, l’associazione di categoria dell’industria discografica statunitense, aperta a Boston nel giugno del 2024. Lo scorso 25 agosto le due etichette hanno aggiunto un’accusa specifica, sostenendo che Suno avrebbe raccolto illegalmente audio da YouTube eludendo le protezioni contro il download. Nella propria risposta, depositata il primo settembre, Suno ha ammesso di aver usato un software per scaricare quei contenuti, ma contesta alle due etichette il diritto di sollevare la questione e le accusa a sua volta di comportamenti anticoncorrenziali.

Non è l’unico fronte legale ancora aperto per l’azienda. A fine luglio Suno ha perso una causa in Germania contro la società di gestione dei diritti Gema, mentre in Danimarca e in Canada altre due associazioni di autori hanno avviato azioni simili. Ad agosto l’editore musicale Round Hill ha chiesto un risarcimento che potrebbe superare il miliardo di dollari, dichiarando di non avere intenzione di trattare. Il cantautore Jason Isbell, insieme ad altri tre artisti, ha invece presentato una causa collettiva sostenendo che Suno avrebbe usato il loro nome e la loro immagine senza autorizzazione.

DUE STRADE OPPOSTE

Mentre Suno costruisce accordi che permettono comunque di scaricare e distribuire i brani generati anche fuori dalla piattaforma, la concorrente Udio ha scelto la strada opposta. Dopo aver chiuso la causa con Universal nell’ottobre del 2025, ha firmato intese anche con Warner, Merlin e Kobalt, ma tenendo la musica creata dentro un “giardino recintato”, da cui non è possibile né scaricare né distribuire altrove.