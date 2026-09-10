Fumo e fertilità, l’allarme dell’Oms: le sigarette possono ridurre le chance di avere un figlio

ROMA – Chi sta pensando di avere un bambino e fatica a lasciare le sigarette forse non lo sa, ma il fumo si è appena guadagnato un altro capitolo nella lunga lista dei danni che provoca. Un nuovo documento dell’Organizzazione mondiale della sanità, pubblicato l’8 settembre, certifica che il tabacco può compromettere le probabilità di concepire un figlio. Riguarda le donne, riguarda gli uomini, e in parte riguarda anche chi non fuma ma respira il fumo degli altri.

IL RISCHIO SALE DEL 40% PER LE DONNE

Il documento è il dodicesimo di una serie di sintesi tecniche che l’Oms dedica al tabacco, e raccoglie i risultati di una revisione sistematica di studi condotti tra il 2000 e il 2026. Il dato principale è netto: le donne che fumano attualmente hanno un rischio di infertilità superiore del 40% rispetto a chi non fuma. Una notizia più incoraggiante arriva da chi ha smesso: le ex fumatrici mostrerebbero un rischio inferiore del 25% rispetto a chi continua, segno che abbandonare la sigaretta può fare davvero la differenza. Su scala globale, ricorda l’Oms, una persona su sei in età fertile sperimenterà l’infertilità nel corso della vita, condizione definita come l’incapacità di ottenere una gravidanza dopo almeno dodici mesi di rapporti regolari senza contraccezione.

ANCHE GLI UOMINI NE PAGANO IL CONTO

Il fumo non riguarda solo la fertilità femminile. Una revisione di 44 studi, che ha coinvolto oltre 60mila uomini, ha rilevato un legame tra tabacco e disfunzioni riproduttive, dalle anomalie del liquido seminale ai problemi sessuali. Gli uomini fumatori risulterebbero più esposti a disfunzione erettile e difficoltà nell’eiaculazione, oltre a criticità dirette sugli spermatozoi: assenza nel liquido seminale, condizione nota come azoospermia, scarsa motilità e forma anomala.

QUANDO SI PROVA CON LA FECONDAZIONE ASSISTITA

Le difficoltà aumentano per chi si affida alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la Pma. Il documento richiama 21 studi secondo cui il fumo di sigaretta è collegato a un numero inferiore di gravidanze e di nati vivi dopo trattamenti come la fecondazione in vitro, con le probabilità di successo che, in base alle evidenze raccolte, si dimezzerebbero.

NON SERVE FUMARE IN PRIMA PERSONA

Neanche stare vicino a chi fuma sarebbe indifferente per la fertilità. L’Oms segnala che le donne esposte al fumo passivo avrebbero un rischio maggiore di infertilità e minori probabilità di concepire nei mesi in cui provano ad avere una gravidanza.

IL PUNTO SU E-CIG E NARGHILÈ

Sui prodotti più recenti, come le sigarette elettroniche, il narghilè, noto anche come shisha, e il tabacco senza combustione, le prove scientifiche sono ancora in costruzione. L’Oms chiarisce che le evidenze più solide restano quelle sulle sigarette tradizionali, ma avverte che anche gli altri prodotti a base di tabacco e nicotina potrebbero comportare rischi per la fertilità, un terreno che richiederà ulteriori ricerche nei prossimi anni.

Nel documento, l’agenzia Onu per la salute raccomanda ai professionisti sanitari di informare le coppie che stanno pianificando una gravidanza sui rischi riproduttivi legati al tabacco, offrendo un supporto basato su evidenze scientifiche per chi vuole smettere. Un consiglio che, sottolinea l’Oms, dovrebbe arrivare a ogni persona che fuma in qualunque contesto sanitario, non solo a chi sta già cercando un figlio.