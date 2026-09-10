Messi sempre più “presidente”: la Pulce vicina all’acquisto dell’Eldense, il suo secondo club in Spagna

ROMA – Lionel Messi non smette di far parlare di sé, ma stavolta le sue magie avvengono lontane dal rettangolo verde. L’asso argentino è a un passo dal rilevare le quote di maggioranza del CD Eldense, club spagnolo che milita nelle divisioni inferiori.



Per il fuoriclasse di Rosario si tratterebbe del secondo investimento diretto nel calcio spagnolo, confermando la sua precisa strategia di crescita nel business sportivo in vista del post-carriera.

LA CONTINUITÀ DI UN PROGETTO INIZIATO AD ANDORRA

L’operazione ricalca quanto già fatto anni fa con il FC Andorra, rilevato tramite il suo gruppo d’investimento Kosmos insieme all’ex compagno Gerard Piqué e portato fino ai vertici del calcio professionistico.



L’Eldense, società storica della provincia di Alicante con una tifoseria caldissima, rappresenta la piazza ideale per un progetto di rilancio strutturato e ambizioso, capace di attrarre sponsor internazionali grazie al solo nome del gigante argentino.

VERSO IL POST-CARRIERA DA TYCOON DEL PALLONE

Mentre continua a incantare in campo tra Inter Miami e nazionale argentina, Messi consolida una visione imprenditoriale ben chiara. L’acquisizione dell’Eldense dimostra come i top player della Generazione Z ed ex campioni stiano trasformando il loro status atletico in vera e propria potenza finanziaria, capaci di rilevare società sportive e modellarle secondo nuove logiche di brand globale.