Scuola a gravità zero: gli astronauti cinesi tengono una lezione in diretta dalla stazione Tiangong per gli studenti di Hong Kong e Macao

ROMA – La fisica e la chimica non sono mai state così affascinanti. Gli astronauti della stazione spaziale cinese Tiangong si sono collegati in diretta streaming per una lezione speciale rivolta a centinaia di studenti collegati dalle aule scolastiche di Hong Kong e Macao. Un evento didattico e mediatico straordinario, pensato per avvicinare le nuove generazioni alle materie STEM e al programma spaziale nazionale.

ESPERIMENTI SPETTACOLARI E FISICA IN ASSENZA DI PESO

Durante la diretta, i “taikonauti” hanno mostrato il comportamento dei liquidi e la tensione superficiale dell’acqua in assenza di gravità, coinvolgendo gli studenti in un botta e risposta live.



I ragazzi hanno potuto formulare domande dirette su come si vive, si lavora e si studia nello spazio, osservando dal vivo fenomeni fisici impossibili da riprodurre con la stessa immediatezza nelle classiche aule scolastiche terrestri.

IL VALORE SIMBOLICO E LA SPINTA SULLE MATERIE STEM

Oltre al valore scientifico, l’iniziativa ha un forte impatto simbolico e generazionale. Connettere le regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macao con il cuore tecnologico della Cina in orbita punta a ispirare i futuri scienziati, ingegneri e astronauti del Paese.



Un format che trasforma l’esplorazione spaziale in uno show educativo virale e partecipato, seguitissimo anche sui social media.