Musei a 1 euro di sera: il 26 settembre tornano le Giornate del Patrimonio

ROMA – Un euro per entrare di sera in alcuni dei musei e luoghi della cultura statali più importanti d’Italia. L’appuntamento è per sabato 26 settembre, quando tornano le Giornate Europee del Patrimonio, in programma anche domenica 27. Per l’occasione sono previste aperture straordinarie serali con biglietto simbolico da un euro, escluse le gratuità previste dalla legge. Il calendario degli appuntamenti è già online sul sito del Ministero della Cultura ed è in continuo aggiornamento.

DOVE ANDARE

Non c’è un unico orario valido per tutti: ogni museo stabilisce autonomamente apertura, attività e modalità di accesso. Il programma ufficiale permette quindi di cercare gli appuntamenti città per città e museo per museo.

Tra le iniziative già pubblicate ci sono, per esempio, le aperture serali di Palazzo Reale e Palazzo Spinola a Genova, aperti fino alle 23 con ingresso a 1 euro dalle 19, e del Museo archeologico nazionale di Aquileia, che sabato 26 settembre resterà aperto fino alle 23.

Il consiglio è comunque di controllare la singola scheda prima di partire: alcuni appuntamenti prevedono prenotazione o posti limitati e gli orari possono cambiare da un luogo all’altro.

DUE GIORNI DI APPUNTAMENTI

Le Giornate Europee del Patrimonio coinvolgeranno musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura pubblici e privati in tutta Italia. Oltre alle aperture serali del sabato, sono previste visite guidate, laboratori, incontri e aperture straordinarie durante il fine settimana.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Le Giornate vengono organizzate dal 1991 e coinvolgono ogni anno istituzioni culturali di diversi Paesi europei.

IL TEMA DEL 2026

Il filo conduttore di questa edizione è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, declinazione italiana del tema europeo “Heritage at Risk: Protecting, Renewing, Reimagining”.

L’obiettivo è riflettere sulle sfide che oggi riguardano il patrimonio culturale, dai cambiamenti climatici alla digitalizzazione, fino ai conflitti e alla necessità di rendere i luoghi della cultura più accessibili e sostenibili.

Per chi vuole approfittare dell’iniziativa, quindi, l’appuntamento da segnare è sabato 26 settembre: il programma è già consultabile online e continua ad aggiornarsi con nuovi eventi e aperture.