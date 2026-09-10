Pokémon arriva su Disney+: nel 2027 la nuova serie firmata Aardman

ROMA – Disney+ apre le porte al mondo Pokémon. Dal 2027 la piattaforma distribuirà in esclusiva mondiale una nuova serie animata del celebre franchise, frutto dell’accordo siglato con The Pokémon Company International. Al centro della storia ci saranno Sirfetch’d e Pichu, protagonisti di un’avventura ambientata nella regione di Galar e realizzata in stop motion dallo studio britannico Aardman.

L’ACCORDO

L’intesa è stata annunciata il 28 agosto durante il Pokémon XP di San Francisco, evento dedicato ai fan della saga. Il titolo principale dell’accordo è “Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu“, serie già annunciata nell’estate del 2025 e ora confermata per la distribuzione internazionale su Disney+.

La piattaforma ospiterà però anche un pezzo della storia del franchise: “Pokémon the Series: The Beginning“, la serie anime con Ash e Pikachu. Il titolo ha già iniziato la programmazione su Disney XD negli Stati Uniti ed è disponibile su Disney+ in alcuni mercati. È proprio questo il primo contenuto a debuttare nell’ambito della nuova collaborazione.

Per l’Italia, secondo quanto riportato da Multiplayer.it, è confermato l’arrivo della nuova serie stop motion, mentre non è ancora stata comunicata una data precisa per il debutto sul catalogo italiano.

SIRFETCH’D E PICHU PROTAGONISTI

Aardman, lo studio noto per “Wallace & Gromit” e “Shaun, vita da pecora”, porterà il suo stile artigianale nell’universo Pokémon. La serie sarà realizzata in stop motion, una tecnica che costruisce l’animazione attraverso una sequenza di immagini ottenute modificando poco alla volta modelli e personaggi fisici.

La storia seguirà Sirfetch’d e Pichu durante un viaggio attraverso Galar. I due saranno impegnati in una missione per proteggere gli abitanti della regione, ma il percorso sarà tutt’altro che semplice. Gli imprevisti finiranno così per diventare parte integrante dell’avventura e del rapporto tra i due Pokémon.

Alla regia ci sarà Tom Parkinson, mentre Nat McKay seguirà la direzione creativa e James Young la realizzazione dei modelli.

UN NUOVO PUNTO DI VISTA

Secondo Ayo Davis, presidente della divisione Kids and Family di Disney, Pokémon continua a parlare sia ai fan storici sia alle nuove generazioni. La nuova serie punta proprio su questo equilibrio, aggiungendo al franchise lo stile caratteristico di Aardman.

QUANDO ARRIVA

Per ora bisognerà aspettare il 2027 per vedere Sirfetch’d e Pichu su Disney+. La data esatta del debutto non è ancora stata annunciata. Nel frattempo, sulla piattaforma iniziano ad arrivare anche le avventure della serie classica con Ash e Pikachu.