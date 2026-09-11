Mercurio si sta restringendo più velocemente di quanto pensassimo. E lo sappiamo solo adesso

ROMA – Immaginate un’uva che si secca al sole, si raggrinzisce e si copre di rughe. Ecco cosa sta succedendo a Mercurio,il pianeta più piccolo del sistema solare, da 4,5 miliardi di anni. Solo che nessuno aveva capito fino in fondo quanto velocemente.

LA SCOPERTA

Un nuovo studio firmato da Gaku Nishiyama dell’Università di Hokkaido, in collaborazione con il Centro Aerospaziale Tedesco, ha rivelato che la contrazione di Mercurio potrebbe essere superiore del 30% rispetto alle stime precedenti, una perdita di diametro fino a 23 chilometri su un pianeta che misura appena 4.900 chilometri in totale. I risultati sono pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters.

COME MAI NON LO SAPEVAMO PRIMA

La risposta è nelle cicatrici. La superficie di Mercurio è continuamente rimodellata dai detriti dei crateri da impatto e proprio quella superficie accidentata nascondeva le prove della vera entità del restringimento.

I ricercatori hanno confrontato mappe che mostrano faglie e altri segni geologici di contrazione con mappe più recenti che evidenziano la rugosità della superficie. Nelle zone più accidentate c’erano meno “rughe da restringimento”. Le rughe mancanti erano semplicemente sepolte sotto i detriti degli impatti; invisibili, ma presenti.

COME FUNZIONA IL MECCANISMO

Mercurio si restringe perché il suo interno si sta raffreddando. Man mano che il nucleo si raffredda, il pianeta ha sempre meno superficie da coprire e risponde formando faglie da spinta, dove una sezione di terreno viene spinta sopra quella adiacente. Queste strutture, chiamate lobate scarps, sono visibili a occhio nudo sulle fotografie del pianeta e sono il segno più diretto della sua contrazione.

LA MISSIONE CHE CONFERMERÀ TUTTO

La notizia arriva a una settimana dal fatto che la sonda europea-giapponese BepiColombo ha abbandonato la sua piattaforma di crociera e si è avvicinata a Mercurio. La sonda entrerà in orbita attorno al pianeta a novembre, dove si dividerà per una survey più completa.



Lo strumento laser di BepiColombo dovrebbe confermare esattamente quanto Mercurio stia appassendo a causa del raffreddamento interno e Nishiyama stesso fa parte della missione.