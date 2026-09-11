63 concerti inediti, 100 ore di prove e dialoghi privati tra Liam e Noel. L’archivio segreto degli Oasis va all’asta e la band non vuole

ROMA – È il momento peggiore o migliore, dipende da dove si sta, per far uscire questa notizia. A pochi giorni dalla presentazione del documentario “Oasis: Don’t Look Back in Anger” alla Mostra del Cinema di Venezia, un pezzo di storia della band più amata degli anni Novanta sta per finire nelle mani di un collezionista sconosciuto.

COSA CONTIENE L’ARCHIVIO

Il lotto proviene dall’archivio personale di Huw Richards, tecnico del suono degli Oasis tra il 1994 e il 2001, e sarà venduto dal figlio Owain Richards. Il materiale comprende 209 nastri DAT, 73 audiocassette analogiche e tre minidisc.



Nel complesso, l’archivio raccoglie 63 registrazioni di concerti, circa 100 ore di prove e numerosi dialoghi tra Liam e Noel Gallagher e i membri della band durante le tournée. Completano il lotto scalette, itinerari di tour e una chitarra suonata dal gruppo.

IL PEZZO PIÙ RARO

Tra i materiali dell’archivio ce n’è uno che vale da solo la valutazione milionaria: la registrazione di un concerto del 1996 sulle rive del Loch Lomond, in Scozia, descritta da Glasgow Live come uno dei più grandi concerti degli anni Novanta. Si tratta dell’unica registrazione conosciuta di quell’esibizione.

LA POSIZIONE DEGLI OASIS

La band non gradisce l’operazione. Ben Homer, amministratore delegato di Littlehouse Auctions, ha confermato che gli Oasis hanno manifestato preoccupazione per la vendita. Owain Richards ha raccontato al Times di essere già stato contattato dalla band anni fa, quando avevano bisogno di alcune registrazioni a conferma che il materiale era già noto e che il gruppo vorrebbe riottenere quei nastri.



La casa d’aste ha però precisato che l’asta andrà avanti nel rispetto delle procedure legali, e che un’eventuale vendita non comporterebbe automaticamente la possibilità per l’acquirente di commercializzare le registrazioni: i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti restano agli Oasis.

PERCHÉ ADESSO

Il tempismo è tutto. Il documentario sulla reunion è appena uscito, i concerti del 2027 sono confermati, Liam e Noel sono di nuovo sulla bocca di tutti. Non poteva esserci momento migliore per mettere all’asta un archivio simile. L’asta è il 3 ottobre.