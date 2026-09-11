Jennifer Lawrence ha aperto Instagram ieri sera. E ha già minacciato di chiuderlo

ROMA – Per anni ha evitato i social media. Ha parlato apertamente di quanto non le piaccia perdere il controllo della propria immagine attraverso interviste e titoli virali. Poi, mercoledì sera, Jennifer Lawrence ha aperto Instagram e lo ha fatto esattamente come ci si aspettava: con ironia, chiarezza e zero margini di trattativa.

COME È ANDATA

Lawrence ha creato il suo account mercoledì sera con l’handle @jlaw, perché @jenniferlawrence era già preso, come spiega lei stessa nella bio del profilo. Il giorno dopo ha pubblicato il suo primo video, in cui ha spiegato le regole del suo ingresso nel mondo dei social:



“So, yeah, sto dando una possibilità e se qualcuno dice qualcosa di negativo, smetto immediatamente, senza domande. Se qualcuno pensa qualcosa di cattivo, lo saprò. Lo saprò. E smetto.”

LA STORIA CHE HA FATTO IL GIRO DEL WEB

Ha poi rafforzato il messaggio con una storia su Instagram dal tono volutamente assurdo: “Vi prego di essere consapevoli che qualsiasi commento cattivo o aggressivo può influire negativamente sul bambino. Sono io il bambino.”



In meno di 24 ore: 1,5 milioni di follower. Seguendo solo 46 account tra cui il marito, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e l’ex co-protagonista Josh Hutcherson.

PERCHÉ ADESSO

L’apertura del profilo non è casuale. Lawrence e Josh Hutcherson si preparano a tornare insieme nel prequel di Hunger Games, “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” e la promozione del film è alle porte.



Aprire Instagram prima dell’uscita è una mossa strategica, ma Lawrence è riuscita a farlo sembrare il contrario: un gesto spontaneo, bizzarro e perfettamente in linea con la sua personalità pubblica.

IL PRECEDENTE

Lawrence è da sempre nota per la sua riluttanza verso i media e la promozione. Ha dichiarato più volte di sentirsi a disagio con il ciclo delle interviste e aprire un canale diretto con il pubblico senza intermediari è un modo per controllare quella narrativa. O almeno per provare.