Vittoria al Maradona, trasferta da incubo: i tifosi dell’Arsenal dicono “mai più in Italia”

ROMA – Una vittoria per 1-0, tre punti preziosi in Champions League e una trasferta che, per molti tifosi dell’Arsenal, si è trasformata in un incubo. È il doppio racconto della serata di mercoledì 9 settembre al Maradona: sul campo i Gunners hanno battuto il Napoli grazie al gol di Martin Ødegaard al 75′, fuori dallo stadio i sostenitori inglesi hanno raccontato ore di attesa, caldo e lunghi trasferimenti in autobus. Sui social, tra le testimonianze, è comparsa più volte la stessa conclusione: “Mai più una trasferta in Italia”.

UN VIAGGIO INIZIATO IN SALITA

La trasferta era complicata già prima dell’arrivo a Napoli. Martedì 8 settembre un guasto tecnico al sistema britannico di controllo del traffico aereo, gestito da Nats (National Air Traffic Services), aveva provocato numerose cancellazioni di voli nel Regno Unito.

Anche il viaggio dell’Arsenal aveva subito conseguenze: il volo charter della squadra londinese era arrivato a Napoli soltanto intorno alle 21:30, con circa due ore di ritardo. Il contrattempo aveva costretto il club a cancellare la conferenza stampa pre-partita di Arteta.

Per i tifosi, invece, si erano aggiunti anche alcuni problemi nella comunicazione sulla vendita dei biglietti. Diversi sostenitori, secondo quanto riportato, erano convinti che i tagliandi sarebbero rimasti disponibili un giorno in più e si sono ritrovati senza biglietto mentre stavano ancora organizzando la trasferta.

75 MINUTI SU UN AUTOBUS SENZA ARIA CONDIZIONATA

Una volta arrivati a Napoli, per molti sostenitori l’attesa è continuata. Secondo quanto riferito da alcuni tifosi e riportato da Fanpage, i supporter dell’Arsenal erano stati invitati a presentarsi al punto di raccolta per le navette già alle 16:30, nonostante il calcio d’inizio fosse previsto alle 21:00 e le temperature toccassero i 33 gradi.

Gli autobus, però, sarebbero partiti soltanto alle 18:30. Da lì, altri 75 minuti di viaggio verso lo stadio, a bordo di mezzi che, secondo le testimonianze, erano privi di aria condizionata.

I disagi non sarebbero finiti al triplice fischio. I tifosi hanno dovuto attendere altri 75 minuti prima di poter risalire sui bus per il rientro, arrivando nei propri alloggi soltanto intorno alle due di notte.

A questi disagi si sono sommate le misure di sicurezza. Il club aveva raccomandato ai propri sostenitori di non indossare né mostrare i colori dell’Arsenal al di fuori delle aree controllate. All’ingresso erano inoltre previsti controlli d’identità, con passaporto e biglietto obbligatori, mentre dopo la partita i tifosi hanno dovuto rimanere all’interno dello stadio per almeno un’ora.

UNA PARTITA CONSIDERATA A RISCHIO

L’incontro era stato classificato dalle autorità come una partita ad alto rischio per l’ordine pubblico. Per questo era stata rafforzata la presenza delle forze dell’ordine intorno allo stadio e nei principali nodi di trasporto della città.

Un’ordinanza comunale del 7 settembre aveva inoltre introdotto restrizioni temporanee alla vendita di alcolici e di contenitori in vetro in alcune zone di Napoli.

All’Arsenal erano stati assegnati 2.482 biglietti, meno del 5% della capienza del Maradona, che è di circa 54.700 posti. La Questura aveva però stimato in circa 1.500 il numero dei sostenitori inglesi attesi in città, ben al di sotto dell’assegnazione iniziale.

Sul campo, l’Arsenal ha portato a casa tre punti pesanti grazie al gol di Ødegaard, lasciando Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, e i suoi con una sconfitta interna all’esordio nel nuovo cammino europeo.

Per i tifosi dei Gunners, però, la partita sembra essere diventata soltanto una parte del racconto. Il ricordo della trasferta è soprattutto quello di una lunga notte fatta di attese, caldo e spostamenti difficili. “Se fosse stato bestiame li avrebbero multati“, ha commentato uno dei tifosi dell’Arsenal, secondo quanto riportato da Fanpage.