L’Islanda verso lo stop definitivo alla caccia alle balene: pronto un disegno di legge per il divieto permanente

ROMA – L’Islanda fa un passo decisivo verso la fine della caccia alle balene. Il governo di Reykjavik ha annunciato l’intenzione di presentare a febbraio un disegno di legge per inserire un divieto permanente e definitivo contro la baleneria commerciale nelle proprie acque territoriali.



Una decisione che risponde alle fortissime pressioni degli ecologisti e a un cambio di sensibilità radicale nell’opinione pubblica locale e internazionale.

LA PRESSIONE SULLE BALENOTTERE E IL CALO DELLA DOMANDA

La decisione arriva in un momento di forte tensione per il settore. L’unica azienda baleniera rimasta attiva nel Paese opera sulla base di una licenza quinquennale rinnovata di recente, ma l’opposizione etica e i dubbi sulle sofferenze inflitte agli animali hanno accelerato l’iter legislativo.



Con la domanda di carne di balena in drastico calo anche sul mercato interno, la caccia alle balenottere comincia a essere vista come un’attività priva di ritorno economico e altamente dannosa per l’immagine del Paese.

UN SEGNALE PER NORVEGIA E GIAPPONE

Se il parlamento islandese approverà il testo, l’Islanda uscirà definitivamente dal ristretto club delle nazioni baleniere, lasciando soltanto Norvegia e Giappone a praticare la caccia commerciale a livello globale.



Per le associazioni ambientaliste si tratta di una vittoria storica che potrebbe trasformare l’Islanda in un modello di tutela della biodiversità marina e di promozione del whale watching turistico.