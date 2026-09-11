Aurora Ramazzotti cambia tutto prima di Ballando: nuovo look e nuova casa

ROMA – Prima le nozze, poi il trasloco e adesso anche un nuovo taglio di capelli. Per Aurora Ramazzotti l’autunno comincia con una serie di cambiamenti proprio mentre si avvicina la sua prima volta sulla pista di Ballando con le stelle. La nuova edizione del programma di Milly Carlucci partirà il 3 ottobre e vedrà anche lei tra le concorrenti.

L’ultimo cambiamento è arrivato davanti allo specchio. Il 9 settembre Aurora ha mostrato nelle sue Instagram Stories il momento in cui il suo hairstylist Roberto Farruggia ha dato un taglio deciso alla lunga chioma castana. Il risultato è un long bob all’altezza delle spalle, portato con riga laterale e ciocche che incorniciano il viso.

IL TAGLIO NETTO

La trasformazione, però, non sarebbe legata a un’esigenza televisiva. È stata la stessa Aurora a spiegare ai follower il motivo della scelta: i capelli erano diventati secchi e fragili e tendevano a spezzarsi. Un problema che, ha raccontato, le era già capitato in passato e che aveva risolto nello stesso modo.

Così è arrivata la sforbiciata. Durante il taglio Aurora ha scherzato chiedendosi: “Ma è successo davvero?”, per poi mostrare con soddisfazione il risultato finale. Nessun cambio di colore, dunque, ma una trasformazione comunque evidente.

E il nuovo look arriva proprio alla vigilia di una sfida completamente diversa. Aurora è infatti tra i primi concorrenti ufficializzati di Ballando con le stelle 2026. In una recente intervista ha raccontato di voler affrontare il programma anche come un modo per mostrare un lato di sé meno conosciuto dal pubblico.

UNA NUOVA CASA A MILANO

Il cambio d’immagine arriva dopo un altro trasloco. Nelle scorse settimane Aurora e Goffredo Cerza hanno lasciato l’appartamento milanese in cui vivevano da circa due anni. La decisione, ha spiegato lei stessa, è stata soprattutto economica: tra affitto, bollette e spese condominiali, i costi erano diventati troppo alti.

La nuova abitazione è sempre a Milano, ma sarebbe più grande e più lontana dal centro. Secondo le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, si tratta di una villetta indipendente con giardino, sviluppata su due piani. Una soluzione che offre anche più spazio alla famiglia e al piccolo Cesare.

Il trasloco arriva dopo un’estate particolarmente movimentata per la coppia. Il 4 luglio Aurora e Goffredo si sono sposati al Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa, dopo il rito civile celebrato il giorno precedente a Militello in Val di Catania.

A ROMA SENZA CESARE

Adesso il prossimo cambiamento riguarda soprattutto la quotidianità. Per tutta la durata dell’esperienza a Ballando, Aurora dovrà trascorrere molto tempo a Roma, mentre Cesare resterà a Milano con il padre.

La scelta è stata spiegata dalla stessa Ramazzotti: il bambino, che ha tre anni, ha appena iniziato la scuola dell’infanzia e ha da poco cambiato casa. Portarlo nella Capitale avrebbe significato modificare ancora una volta le sue abitudini. “La cosa più difficile sarà stare lontana da lui”, ha raccontato Aurora, spiegando però di aver preferito preservare la sua routine.

Nuova casa, nuova acconciatura e una nuova avventura televisiva: per Aurora Ramazzotti settembre sembra essere davvero il mese delle ripartenze. Ora resta da capire se, dopo aver cambiato look e indirizzo, riuscirà a cambiare passo anche sulla pista da ballo.