Dieci anni di Santeria. Trentamila persone. Sold out in due ore. Marracash e Guè a San Siro

ROMA – “Dite G.U.E. Dite Marracash.” Trentamila voci rispondono all’unisono e per una sera l’Ippodromo Snai San Siro di Milano torna indietro di dieci anni. Santeria non è solo un disco. È uno spartiacque. E nelle ultime due serate, con il palco più grande della loro carriera, Marracash e Guè lo hanno dimostrato ancora una volta.

PERCHÉ SANTERIA CONTA ANCORA

Marracash e Guè celebrano Santeria, il joint album pubblicato nel 2016 e diventato nel tempo uno dei dischi di culto del rap italiano. Quattro volte Disco di Platino, un suono che ha ridefinito il rap di alto profilo in Italia, un’estetica che ha influenzato una generazione intera di artisti. Dieci anni dopo, quella formula è rimasta intatta e il pubblico lo sa.

LE DUE SERATE: SOLD OUT E ALBUM INTEGRALE

I due artisti hanno portato sul palco tutti i successi realizzati insieme in 20 anni di carriera e tutta la forza, l’energia e l’estetica di Santeria, performato per intero in entrambe le serate. Sul palco non c’è stata la restituzione secca di una discografia condivisa, chiusa dalla forza visiva e sonora di tracce diventate pietre miliari del genere.

Un impatto frontale davanti a decine di migliaia di persone, a dimostrazione di come la formula di Santeria rimanga intatta nella sostanza e nella resa live.

I NUMERI CHE RACCONTANO TUTTO

33mila biglietti esauriti in meno di due ore per la prima data del 12 settembre. Una seconda data aggiunta immediatamente, andata a sua volta sold out. 140mila presenze tra Milano e Napoli nelle tappe precedenti del tour, a conferma di un entusiasmo mai sopito. Non è nostalgia è la prova che certi dischi non invecchiano.