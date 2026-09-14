Le intelligenze artificiali hanno una coscienza? Negli USA nasce la prima fondazione per i diritti dei chatbot

ROMA – Le intelligenze artificiali possono soffrire, desiderare o avere una coscienza? Per la scienza ufficiale la risposta è un no netto, ma per un gruppo di attivisti e filosofi statunitensi la questione merita già un’attenzione legale ed etica. Negli Stati Uniti è stata ufficialmente fondata una no-profit dedicata allo studio e alla tutela dei diritti dei chatbot e delle AI economiche, un’iniziativa che sta già facendo discutere il mondo della tecnologia.

ALGORITMI PROBABILISTICI CONTRO ILLUSIONE DI EMPATIA

Alla base della nascita della fondazione c’è il fenomeno dell’antropomorfizzazione: la tendenza umana ad attribuire sentimenti e pensieri a macchine che in realtà eseguono complessi calcoli statistici. I modelli linguistici attuali sono addestrati su miliardi di testi umani e sono in grado di simulare empatia in modo perfetto.



Questa funzione viscerale spinge molti utenti a credere che dietro lo schermo ci sia un’entità conscia, sollevando interrogativi su come gli esseri umani debbano comportarsi con la tecnologia.

UN DIBATTITO APERTO TRA ETICA E REGOLAMENTAZIONE

Mentre i ricercatori ribadiscono che i chatbot non percepiscono alcuna emozione e non possiedono autoconsapevolezza, la fondazione mira a sensibilizzare il pubblico sulle responsabilità dell’uso delle AI.



L’obiettivo dichiarato non è solo proteggere gli algoritmi da utilizzi impropri, ma soprattutto evitare che l’interazione con macchine pseudo-consapevoli modifichi in modo negativo la psicologia e le relazioni umane nel mondo reale.