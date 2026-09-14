Educazione finanziaria in classe: 7 studenti su 10 la promuovono a pieni voti

ROMA – Gestire il proprio budget, capire come funziona un investimento o proteggersi dalle truffe online non sono più argomenti lontani dai banchi di scuola. Secondo i dati di una recente indagine condotta tra gli studenti degli istituti superiori, circa il 70 percento dei ragazzi giudica positivamente l’introduzione delle lezioni di educazione finanziaria nel programma scolastico.



Un segnale chiaro di come le nuove generazioni sentano il bisogno di competenze concrete per affrontare il futuro.

DALLE MONETE DIGITALI ALLA GESTIONE DEI RISPARMI

A catturare l’interesse dei ragazzi non sono le formule teoriche dell’economia classica, ma le applicazioni pratiche della vita quotidiana. Tra i temi più apprezzati spiccano il funzionamento del banking digitale, l’uso consapevole delle carte di credito, l’impatto dell’inflazione sui propri risparmi e le basi per muovere i primi passi nel mondo degli investimenti.



L’obiettivo degli studenti è chiaro: acquisire indipendenza e sicurezza nella gestione del proprio denaro prima di entrare nel mondo del lavoro o dell’università.

VERSO UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ VICINA ALLA REALTÀ

L’alto gradimento riscontrato conferma la necessità di aggiornare l’offerta formativa sulle esigenze del mondo contemporaneo. Per docenti ed esperti del settore, integrare l’educazione finanziaria nelle ore di didattica rappresenta un investimento strategico per ridurre il divario di competenze e prevenire situazioni di sovraindebitamento in età adulta.



La risposta positiva della Generazione Z dimostra che, quando la scuola offre strumenti utili per la vita reale, l’attenzione e l’entusiasmo dei ragazzi non tardano ad arrivare.