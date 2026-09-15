Jack Reacher e sua moglie si separano. Alan e Catherine Ritchson: vent’anni insieme, tre figli e un addio silenzioso

ROMA – Non è il solito comunicato da celebrity. Non ci sono accusazioni, non ci sono avvocati citati, non c’è una versione da difendere. Alan e Catherine Ritchson hanno scelto la via più silenziosa possibile e forse è proprio questo che colpisce di più.

L’ANNUNCIO

Il 12 settembre Alan e Catherine hanno condiviso un comunicato congiunto su Instagram annunciando la loro separazione. “Dopo vent’anni insieme, Cat e io abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio e di continuare a stare l’uno accanto all’altra in modo diverso”, hanno scritto.



Hanno aggiunto di volersi dare spazio per crescere nelle persone che stanno diventando, e hanno confermato che la salute e la felicità della famiglia resteranno la loro priorità. Hanno firmato semplicemente: “Cat e Alan.”

LA STORIA COMPLICATA DIETRO L’ANNUNCIO

L’annuncio non è arrivato dal nulla. Alan Ritchson aveva presentato domanda di divorzio già il 1° dicembre 2025. La coppia si era poi riconciliata a marzo ma alla fine ha deciso di procedere con la separazione

CHI SONO

Alan Ritchson, 43 anni, è diventato celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Jack Reacher nella serie Amazon Prime Video, che ha trasformato l’attore americano in uno dei volti più riconoscibili della televisione internazionale. Catherine, detta Cat, e Alan si sono conosciuti a 17 e 16 anni in una classe di balletto in Florida.



Si sono sposati nel maggio 2006 e hanno tre figli. Quindici anni di carriera, una vita passata spostandosi di set in set, negli ultimi anni avevano venduto la casa in Florida per stare sempre insieme, vivendo tra Airbnb e hotel.

IL TONO CHE FA LA DIFFERENZA

Non vengono spiegate le ragioni che hanno portato alla separazione. La coppia ha scelto di concentrarsi su ciò che succederà da questo momento in poi, chiedendo al pubblico di rispettare la privacy della famiglia durante questo periodo di cambiamento.



In un’epoca in cui le separazioni tra celebrity diventano spesso spettacolo, quella di Alan e Catherine Ritchson è quasi un caso raro e per questo ancora più umana