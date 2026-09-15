Scuola, la stretta di Valditara: basta compiti alle otto di sera, torna il diario di carta

ROMA – Basta compiti assegnati all’ultimo minuto sul registro elettronico o verifiche multiple concentrate nella stessa giornata. È questa la linea del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, pronto a introdurre nuove regole per la gestione del carico di studio degli studenti.

Il ministro ha annunciato una nuova circolare, definita “ancora più stringente” rispetto alle indicazioni già inviate alle scuole. Al centro non ci sono i compiti in sé, ma il modo in cui vengono assegnati e, soprattutto, comunicati agli studenti.

LA STRETTA SUL REGISTRO ELETTRONICO

Niente compiti caricati sul registro elettronico alle 20 per la mattina successiva. È questo l’esempio scelto dallo stesso Valditara per spiegare cosa non dovrebbe più accadere.

L’indicazione è che i compiti per il giorno dopo vengano comunicati durante l’orario scolastico, così da permettere agli studenti di uscire da scuola sapendo già cosa li aspetta. E qui torna protagonista anche uno strumento che sembrava ormai destinato alla pensione: il diario cartaceo.

Valditara ha ribadito che i compiti dovrebbero essere dettati e scritti sul diario al termine delle lezioni, evitando che un nuovo impegno compaia ore dopo sul registro elettronico, quando la giornata scolastica è ormai finita.

Il registro, però, non sparisce. La questione riguarda il suo utilizzo: l’obiettivo del ministero è evitare che studenti e famiglie siano costretti a controllarlo continuamente anche la sera per scoprire nuovi compiti dell’ultimo minuto.

SOTTO OSSERVAZIONE ANCHE LE VERIFICHE

Il secondo fronte riguarda verifiche e interrogazioni.

Anche in questo caso Valditara non parla di un divieto, ma di una migliore programmazione. L’invito è a evitare, per quanto possibile, di concentrare più prove nella stessa giornata e a tenere conto di ciò che è già stato programmato dagli altri docenti.

L’idea è semplice: se nello stesso giorno si accumulano compito di matematica, interrogazione di italiano e verifica di inglese, il problema non è soltanto il numero delle prove, ma il carico complessivo che lo studente deve gestire.

L’obiettivo, quindi, è distribuire meglio il lavoro durante la settimana e permettere agli studenti di affrontare le verifiche con maggiore serenità.

UNA NUOVA CIRCOLARE, MA NON UNA NUOVA LEGGE

La stretta annunciata da Valditara non parte da zero.

Il ministero aveva già inviato alle scuole una nota il 28 aprile 2025, chiedendo di programmare con attenzione compiti e verifiche, tenendo conto anche delle attività già previste dagli altri docenti ed evitando di inserire sul registro elettronico, in serata, compiti da svolgere il giorno successivo.

A distanza di tempo, però, secondo il ministro quelle indicazioni non sarebbero state applicate ovunque. Da qui l’annuncio di una nuova circolare, con indicazioni che Valditara vuole rendere più stringenti.

C’è però una precisazione importante: la nuova circolare non equivale a una nuova legge. Al momento si tratta di un provvedimento annunciato dal ministro, mentre resta ferma l’autonomia didattica delle scuole e dei docenti. La vera novità sarà quindi capire come verranno tradotte concretamente queste indicazioni negli istituti.

COSA CAMBIA DAVVERO

Per gli studenti, il principio indicato da Valditara è abbastanza chiaro: meno sorprese sul registro elettronico a fine giornata e più attenzione alla distribuzione di compiti e verifiche.

Il diario cartaceo torna così al centro della scena, almeno per l’assegnazione dei compiti per il giorno dopo. Il registro elettronico, invece, resta parte della vita scolastica.

La differenza potrebbe essere soprattutto una: sapere all’uscita da scuola cosa aspetta il giorno dopo, senza dover controllare il registro alle otto di sera per scoprire l’ultimo compito.