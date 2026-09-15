Harry e Meghan cambiano scuola ad Archie e Lilibet dopo due giorni: a preoccupare è la sicurezza

ROMA – Due giorni di scuola, poi il cambio di istituto. Per Archie e Lilibet il primo capitolo scolastico nel Regno Unito è durato pochissimo: Harry e Meghan Markle hanno deciso di trasferire i due figli, di sette e cinque anni, in un’altra scuola dopo che il loro team di sicurezza ha riscontrato problemi nel gestire gli spostamenti quotidiani.

La decisione è arrivata a pochi giorni dall’inizio delle lezioni, dopo il ritorno della famiglia in Gran Bretagna al termine di sei anni trascorsi in California. E non c’entrano né la scuola né gli insegnanti. Il problema, molto più terra-terra, era la strada per arrivarci.

LA VERSIONE DEI SUSSEX

A confermare il cambio è stato un portavoce della coppia. La decisione, ha spiegato, è stata presa dopo un confronto con il team di sicurezza della famiglia sulle “praticità” dell’attuale organizzazione. Harry e Meghan hanno inoltre voluto sottolineare la loro gratitudine verso gli insegnanti e il personale del primo istituto, chiarendo che il trasferimento non deve essere letto come una critica alla scuola o alle cure ricevute dai bambini.

In sostanza, il problema sarebbe emerso soltanto una volta iniziata la normale routine scolastica. I controlli effettuati in precedenza non avrebbero permesso di capire fino in fondo quanto fosse complicato gestire il tragitto negli orari di entrata e uscita.

IL PROBLEMA ERA IL TRAGITTO

Secondo quanto riportato da Hello!, la distanza tra la nuova abitazione dei Sussex e la scuola, insieme al traffico intenso nella zona, avrebbe messo sotto pressione il piccolo team di sicurezza privato della famiglia. In particolare, una situazione durante gli spostamenti avrebbe reso difficile mantenere i veicoli in convoglio, facendo emergere problemi organizzativi che durante le verifiche estive non erano stati previsti.

E c’è un dettaglio che rende la storia quasi paradossale: secondo una fonte vicina alla coppia, Archie e Lilibet si erano trovati molto bene nella prima scuola. Proprio per questo Harry e Meghan avrebbero cercato inizialmente di far funzionare la situazione, prima di arrivare alla decisione di cambiare istituto.

UN NUOVO ISTITUTO, PIÙ FACILE DA GESTIRE

Archie e Lilibet sono già stati accompagnati nel nuovo istituto per una giornata di ambientamento lunedì 14 settembre. La nuova scuola si trova nella zona in cui la famiglia vive e dovrebbe rendere più semplice la gestione del tragitto quotidiano. Anche in questo caso, però, nome e posizione esatta della scuola non sono stati resi pubblici.

Il cambio arriva mentre la sicurezza di Harry e Meghan è tornata sotto esame nel Regno Unito. Il governo britannico sta infatti rivalutando le misure di protezione della coppia dopo il loro rientro nel Paese, con valutazioni separate per entrambi.

Per Archie e Lilibet, intanto, la scuola è già cambiata una volta. La prossima sfida sarà molto più semplice: riuscire finalmente a prendere confidenza con un nuovo banco senza doverne cercare un altro.